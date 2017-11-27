更新版 1-《全球汇市》美元因美国税改计划反弹，关注联储主席提名人鲍威尔获确认

* 美元指数从九周低位反弹 * 英镑短暂触及八周高位 (新增文末收盘表格) 路透纽约11月27日 - 美元兑一篮子其他主要货币周一上涨，摆脱稍早弱势，因交易商 为美国税改计划立法进程取得进展，和美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔的联储 主席提名人确认听证会作准备。 美元指数 升0.12%，至92.893，稍早触及九周低位92.496。 投资者担心减税实施日期将可能被推迟，以及税改提议可能被削弱，在近几周重压美元 。 美国总统特朗普周一和参议院财务委员会的共和党参议员会晤，探讨完成这项大规模的 税改立法的策略，参议院全体关键性投票可能最快在周四进行。 周一，特朗普推文称，税改议案“进展非常良好。” “最近美元对税改消息反应超敏感，”XE首席市场策略师Lennon Sweeting说。 “特朗普今日稍早发出的推文，确实提供了一些交易诱因。” 数据显示，美国10月新屋销售急升至10年高位，巩固了美联储下月将加息，明年再加息 几次的预期。这也支撑美元指数。美元指数上周周线下跌近1%。 美元兑日圆下跌0.45%。 日圆上涨，反映在这周多项重大事件来临之前，交易商转趋谨慎，Sweeting说。日本是 全球最大的债权国，交易商倾向假设日本投资者在危机发生时，将汇回资金，从而推高日圆 。 交易商也聚焦美联储即将换帅，鲍威尔将在周二出席参议院金融委员会的联储主席提名 确认。现任联储主席叶伦周三将在美国国会联合经济委员会作证词陈述。 英镑短暂触及八周高位，之后略为回落，因投资者在关键的欧盟峰会前，以及爱尔兰政 治危机不断发酵背景下整固头寸。 尽管在12月中关键的就英国退欧举行的欧盟峰会前，包括衍生产品在内的英镑汇市大致 交投淡静，但投资人担心，随着日期迫近，英镑会更易受到政治消息左右。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1896 1.1930 -0.28 +13.16 1.0513 美元/日圆 111.09 111.53 -0.39 -4.95 116.87 欧元/日圆 132.17 133.20 -0.77 +7.33 123.14 美元/瑞郎 0.9814 0.9796 +0.18 -3.58 1.0178 英镑/美元 1.3316 1.3335 -0.14 +7.94 1.2336 美元/加元 1.2767 1.2713 +0.42 -4.94 1.3430 美元/离岸人民币 6.5970 6.5876 +0.14 -5.39 6.9726 澳元/美元 0.7601 0.7612 -0.14 +5.35 0.7215 欧元/瑞郎 1.1679 1.1687 -0.07 +8.98 1.0717 欧元/英镑 0.8932 0.8947 -0.17 +4.86 0.8518 新西兰元/美元 0.6910 0.6879 +0.45 -0.45 0.6941 美元/挪威克朗 8.1506 8.1277 +0.28 -5.63 8.6370 欧元/挪威克朗 9.6979 9.7015 -0.04 +6.74 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3006 8.2754 +0.30 -8.86 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.8756 9.8766 -0.01 +3.09 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/龚芳；审校 李军/徐文焰)