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更新版 1-《全球汇市》美元因美国税改计划反弹，关注联储主席提名人鲍威尔获确认
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2017年11月27日 / 晚上10点25分 / 1 天前

更新版 1-《全球汇市》美元因美国税改计划反弹，关注联储主席提名人鲍威尔获确认

3 分钟阅读

    * 美元指数从九周低位反弹
    * 英镑短暂触及八周高位

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约11月27日 - 美元兑一篮子其他主要货币周一上涨，摆脱稍早弱势，因交易商
为美国税改计划立法进程取得进展，和美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔的联储
主席提名人确认听证会作准备。    
    
    美元指数      升0.12%，至92.893，稍早触及九周低位92.496。
        
    投资者担心减税实施日期将可能被推迟，以及税改提议可能被削弱，在近几周重压美元
。
    
    美国总统特朗普周一和参议院财务委员会的共和党参议员会晤，探讨完成这项大规模的
税改立法的策略，参议院全体关键性投票可能最快在周四进行。
    
    周一，特朗普推文称，税改议案“进展非常良好。”
    
    “最近美元对税改消息反应超敏感，”XE首席市场策略师Lennon Sweeting说。   
    
    “特朗普今日稍早发出的推文，确实提供了一些交易诱因。”
        
    数据显示，美国10月新屋销售急升至10年高位，巩固了美联储下月将加息，明年再加息
几次的预期。这也支撑美元指数。美元指数上周周线下跌近1%。
    
    美元兑日圆下跌0.45%。
        
    日圆上涨，反映在这周多项重大事件来临之前，交易商转趋谨慎，Sweeting说。日本是
全球最大的债权国，交易商倾向假设日本投资者在危机发生时，将汇回资金，从而推高日圆
。
    
    交易商也聚焦美联储即将换帅，鲍威尔将在周二出席参议院金融委员会的联储主席提名
确认。现任联储主席叶伦周三将在美国国会联合经济委员会作证词陈述。
        
    英镑短暂触及八周高位，之后略为回落，因投资者在关键的欧盟峰会前，以及爱尔兰政
治危机不断发酵背景下整固头寸。
    
    尽管在12月中关键的就英国退欧举行的欧盟峰会前，包括衍生产品在内的英镑汇市大致
交投淡静，但投资人担心，随着日期迫近，英镑会更易受到政治消息左右。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1896   1.1930   -0.28  +13.16   1.0513
    美元/日圆                   111.09   111.53   -0.39   -4.95   116.87
    欧元/日圆                   132.17   133.20   -0.77   +7.33   123.14
    美元/瑞郎                   0.9814   0.9796   +0.18   -3.58   1.0178
    英镑/美元                   1.3316   1.3335   -0.14   +7.94   1.2336
    美元/加元                   1.2767   1.2713   +0.42   -4.94   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5970   6.5876   +0.14   -5.39   6.9726
    澳元/美元                   0.7601   0.7612   -0.14   +5.35   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1679   1.1687   -0.07   +8.98   1.0717
    欧元/英镑                   0.8932   0.8947   -0.17   +4.86   0.8518
    新西兰元/美元               0.6910   0.6879   +0.45   -0.45   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1506   8.1277   +0.28   -5.63   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.6979   9.7015   -0.04   +6.74   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3006   8.2754   +0.30   -8.86   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.8756   9.8766   -0.01   +3.09   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/龚芳；审校 李军/徐文焰)

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