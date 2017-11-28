更新版 1-台湾货币市场：跨月短率靠向区间高位，银行资金分布略有不均

* 近月底且分布不均，跨月拆款靠向高位 * 外资汇出动作不大，外商银行尚称宽裕 * 短票、RP利率也偏向区间高位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北11月28日 - 台湾银行间跨月短率周二略移向区间高位。资金调度人士表示，临近月底银行开始回补积数，且因资金分布稍有不均，使得票券商取得跨月拆款利率偏向区间高位。 他们指出，由于此前行库早一步进行跨月资金安排，近日反而转趋保守，幸好民营银行接手担任资金供应角色，令资金偏紧的担忧明显疏缓；再加上票券商避开月底落点，因此供需之间仍能维持平衡。 〞大家都学乖了，月底不要落太多。〞一位票券商资调人士说。 一大型银行资调人士表示，今日自外商银行拆入以补积数，虽然这两天股市回落，外资也偏汇出，但基本上外银资金供应尚属充分。外资没怎么走，本地银行资金成本就不会有问题。 至于两大龙头银行仍维持一家供应、一家关门状态。资金调度人士认为，只要大行除到期续作外，还能因应新资金需求的供给，市场就相对平稳。 本地时间17:24 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.001 30.006 台湾加权股价指数<.TWII 10,707.07 10,750.93 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.260% 0.177-0.280% --一周拆款利率区间 0.174-0.380% 0.178-0.380% --两周拆款利率区间 0.240-0.380% 0.190-0.380% **短票利率靠向高位** 短票方面，大型票券商交易员表示，银行资金分布不均，今日短票利率成交在区间低位比例偏少，至于月底是否有进一步走高可能，还要观察。 〞我们月底有多做承销，虽然分布不均，但现在反而担心多钱。〞一位大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，今日跨月资金供应尚可，成交在0.37%比例虽减少，但就当作与银行互惠。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.37-0.38%，成交59.31亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.37-0.39%，成交92.57亿台币。 台湾央行周二发行1,861.5亿台币定存单，发行余额增5亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆864.5亿台币，余日分别为：周三217亿、周四2,649亿及周五2,003亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备642亿台币，累计超额准备7,855亿台币、加计前期1%的超额准备9,221亿台币。 **RP利率靠向高位** 债券附买回(RP)市场方面，一证券商交易员表示，虽然市场资金尚属宽松，但因客户要反映月底因素，因此RP利率也缓步靠向区间高位。 他们称，虽然投信资金多缺不一，但银行资金相对宽裕，预料月底的紧缩效应将有限。 〞客户就说要反映一下月底，上来1个基点也好。〞一大型证券商交易员说。 今日有Westpac banking发行5.7亿美元债，本周主要债券交割尚有：周三新加坡大华银行发行0.55亿美元债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，跨月天期利率则主要在0.31-0.32%，同上日；月内公司债RP利率落在0.40-0.41%，跨月天期利率则在0.41-0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP利率区间在0.26-0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完) (审校 张喜良)