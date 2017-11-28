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更新版 1-台湾货币市场：跨月短率靠向区间高位，银行资金分布略有不均
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2017年11月28日 / 上午9点36分 / 1 天前

更新版 1-台湾货币市场：跨月短率靠向区间高位，银行资金分布略有不均

3 分钟阅读

    * 近月底且分布不均，跨月拆款靠向高位
    * 外资汇出动作不大，外商银行尚称宽裕
    * 短票、RP利率也偏向区间高位

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北11月28日 - 台湾银行间跨月短率周二略移向区间高位。资金调度人士表示，临近月底银行开始回补积数，且因资金分布稍有不均，使得票券商取得跨月拆款利率偏向区间高位。
    
    他们指出，由于此前行库早一步进行跨月资金安排，近日反而转趋保守，幸好民营银行接手担任资金供应角色，令资金偏紧的担忧明显疏缓；再加上票券商避开月底落点，因此供需之间仍能维持平衡。
    
    〞大家都学乖了，月底不要落太多。〞一位票券商资调人士说。
    
    一大型银行资调人士表示，今日自外商银行拆入以补积数，虽然这两天股市回落，外资也偏汇出，但基本上外银资金供应尚属充分。外资没怎么走，本地银行资金成本就不会有问题。
    
    至于两大龙头银行仍维持一家供应、一家关门状态。资金调度人士认为，只要大行除到期续作外，还能因应新资金需求的供给，市场就相对平稳。      
       
 本地时间17:24                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.001                     30.006    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,707.07                  10,750.93    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.260%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.380%               0.178-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.380%               0.190-0.380%
 
        
    **短票利率靠向高位**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，银行资金分布不均，今日短票利率成交在区间低位比例偏少，至于月底是否有进一步走高可能，还要观察。
    
    〞我们月底有多做承销，虽然分布不均，但现在反而担心多钱。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称，今日跨月资金供应尚可，成交在0.37%比例虽减少，但就当作与银行互惠。    
    
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%。  
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.37-0.38%，成交59.31亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.37-0.39%，成交92.57亿台币。
    
    台湾央行周二发行1,861.5亿台币定存单，发行余额增5亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆864.5亿台币，余日分别为：周三217亿、周四2,649亿及周五2,003亿。   
    
    拆款中心资料显示，周二银行超额准备642亿台币，累计超额准备7,855亿台币、加计前期1%的超额准备9,221亿台币。
    
            
    **RP利率靠向高位**

    债券附买回(RP)市场方面，一证券商交易员表示，虽然市场资金尚属宽松，但因客户要反映月底因素，因此RP利率也缓步靠向区间高位。
    
    他们称，虽然投信资金多缺不一，但银行资金相对宽裕，预料月底的紧缩效应将有限。
    
    〞客户就说要反映一下月底，上来1个基点也好。〞一大型证券商交易员说。    

    今日有Westpac banking发行5.7亿美元债，本周主要债券交割尚有：周三新加坡大华银行发行0.55亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，月内公债RP利率主要在0.30-0.31%，跨月天期利率则主要在0.31-0.32%，同上日；月内公司债RP利率落在0.40-0.41%，跨月天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP利率区间在0.26-0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完)

 (审校 张喜良)

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