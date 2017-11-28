重发-台湾债市：10年增额券殖利率微扬中止连三跌，区间操作逢低仍见调节卖需

(重发以修改错字) * 106/9R殖利率微收高中止连三跌 * 区间来回操作逢低仍见调节卖需 * 106/9R殖利率明日区间料在0.98-1.00% 路透台北11月28日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周二 微收高，中止连三跌；盘中一度随美债微跌向前波低位0.98%，但随即引来获利调节卖需增 温，使该券殖利率反转微升至0.99%上方窄幅波动。 交易员指出，目前台债维持区间盘整格局，交投青睐在区间内来回操作，且106/9期公 债二度增额券上日空单量微减至47亿台币，空单不增反减料后续轧空不易，下周二该券标售 前料续在0.98-1.00%区间内狭幅盘整。 〞空单太少，表示大家都不敢空，就只有撑在这边等标债了。〞一大型银行交易员说。 他们亦称，106/9R殖利率一跌破0.99%就会有人想调节，毕竟多方在0.99%下方追价意愿 不足，使该券暂难跳脱既有区间整理。 至于今日五年券106/10殖利率收创同年券逾两个月新低，前低为9月8日的0.6550%，交 易员认为，有多方藉着近期台币表现强势，预期五年券可望间接受惠于外资汇入题材，惟该 券成交量太少较不具代表性。 交易员预估，明日106/9R期发行前交易殖利率区间料在0.98-1.00%；而五年期公债106/ 10期殖利率则在0.65-0.67%。 台湾加权股价指数周二收跌0.41%报10,707.07点。台币兑美元 上日微收升至30.006并创逾三年新高，因出口商抛汇及外资汇入。 美国公债收益率周一下滑，盘中交投震荡，部分因美股在稍早触及纪录高位后回软，以 及有报导称朝鲜可能在准备又一次的核弹试验。指标10年公债收益率2.328%， 周五收报2.34%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 -0.55 0.6565% 0.6555-0.6565% 1.5 10 106/9R +0.15 0.9915% 0.9845-0.9930% 76.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 0.9915% 5 106/10 0.6565% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)