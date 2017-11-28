更新版 1-中国汇市：人民币续小幅收涨，关注本周美国税改表决进程

* 人民币小幅收涨，中间价则小跌 * 盘中小跌一度逼近6.61元支撑 * 人民币资产收益率将支撑人民币汇率 * 关注本周美国税改表决进程 (新增评论和收盘) 路透上海/北京11月28日 - 人民币兑美元即期周二续小幅收涨，不过盘中小 跌一度逼近6.61元关口支撑。交易员指出，隔夜美元指数暂时探底企稳，人民币中间价也随 之调整；但收盘前欧元走升拉低美指，带动人民币转为收升。近期全球主要货币波动率都不 大，人民币亦难有明显方向。 他们并表示，市场基本预期美联储12月将进行加息操作，对美国参议院本周会否通过税 改方案的质疑成为美元表现不确定的因素之一；另外中美利差处于较高水平，有利于资金流 入，对人民币汇率也形成一定支撑，因此即便美指反弹，人民币也难有多少下跌空间。 “结售汇比较均衡，自营有多有空，人民币上下也就几十点，没什么方向。”一中资行 交易员称，“现在全球货币的波动性都低，人民币就很容易保持稳定。” 亦有外资行交易员指出，人民币资产有这么高收益率支撑，汇率涨跌幅度应该都不会特 别大。 全球汇市方面，美元兑日圆周二持稳，维持在两个月低点上方，市场短期内关注美国参 议院本周稍晚可能就税改计划进行的表决。主要货币波动不大。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.5949 6.5979 0.05% FXS> 中间价 6.5944 6.5874 -0.11% 成交额<CNYSPTVOL=C 258.72亿美元 233.45亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 164 日低6.6096 日高6.59 32 今年以来升贬幅度 5.38% 2005年汇改以来升贬 25.50% 幅度 一年期美元/人民币 1050 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.5949 6.5955 一年期NDF<CNY1YNDF 6.749 6.7377 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.602元 ；人民币兑欧元、日圆和英镑 的参考汇率分别为7.8477元、5.9308元和8.7943元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)