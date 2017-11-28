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更新版 1-中国汇市：人民币续小幅收涨，关注本周美国税改表决进程
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2017年11月28日 / 上午9点06分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币续小幅收涨，关注本周美国税改表决进程

2 分钟阅读

    * 人民币小幅收涨，中间价则小跌
    * 盘中小跌一度逼近6.61元支撑
    * 人民币资产收益率将支撑人民币汇率
    * 关注本周美国税改表决进程

 (新增评论和收盘)
    路透上海/北京11月28日 - 人民币兑美元即期周二续小幅收涨，不过盘中小
跌一度逼近6.61元关口支撑。交易员指出，隔夜美元指数暂时探底企稳，人民币中间价也随
之调整；但收盘前欧元走升拉低美指，带动人民币转为收升。近期全球主要货币波动率都不
大，人民币亦难有明显方向。
    
    他们并表示，市场基本预期美联储12月将进行加息操作，对美国参议院本周会否通过税
改方案的质疑成为美元表现不确定的因素之一；另外中美利差处于较高水平，有利于资金流
入，对人民币汇率也形成一定支撑，因此即便美指反弹，人民币也难有多少下跌空间。
    
    “结售汇比较均衡，自营有多有空，人民币上下也就几十点，没什么方向。”一中资行
交易员称，“现在全球货币的波动性都低，人民币就很容易保持稳定。”
    
    亦有外资行交易员指出，人民币资产有这么高收益率支撑，汇率涨跌幅度应该都不会特
别大。

    全球汇市方面，美元兑日圆周二持稳，维持在两个月低点上方，市场短期内关注美国参
议院本周稍晚可能就税改计划进行的表决。主要货币波动不大。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日         升贬
 元                                               
 即期成交价格<CNY=C     6.5949        6.5979       0.05%
               FXS>                               
   中间价               6.5944        6.5874       -0.11%
 成交额<CNYSPTVOL=C  258.72亿美元  233.45亿美元       
               FXT>                               
 日内波动幅度(pips)      164        日低6.6096    日高6.59
                                                     32
   今年以来升贬幅度                                  5.38%
 2005年汇改以来升贬                                 25.50%
               幅度                               
  一年期美元/人民币          1050                         
               掉期                               
                                                  
                                                      
 离岸人民币市场          今日          上日               
   CNH即期              6.5949        6.5955              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.749         6.7377              
              OR=>                                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.602元
；人民币兑欧元、日圆和英镑
的参考汇率分别为7.8477元、5.9308元和8.7943元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/乔艳红)

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