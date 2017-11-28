更新版 1-《全球汇市》美元反弹，受美国经济数据和联储主席提名人鲍威尔讲话支撑

* 美联储主席提名人鲍威尔称12月升息的理据“越来越充分” * 英镑上涨，因报纸报导英国退欧分手费达成一致 (新增文末收盘表格) 路透纽约11月28日 - 美元兑一篮子货币周二上涨，从上日触及的两个月低位反弹，受 助于强劲的美国经济数据，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人鲍威尔暗示美 联储很可能在12月升息。 美元指数 上涨0.36%，至93.24。 “这部份原因是出脱一些上周的走势，这些走势是在美联储会议记录显示略更谨慎的升 息基调后，以及上周节日假期市场流动性很低的情况下出现的，”Commonwealth Foreign E xchange首席市场分析师Omer Esiner说。 美元指数上周下滑近1%，上周美联储最新会议记录显示，部份政策制定者担忧通胀持续 偏低。 “本周迄今公布的数据很正面，”Esiner说。 周二出炉的数据显示，美国11月消费者信心急升至近17年高位，受强劲的劳动市场驱动 。 美元也受到美联储主席提名人鲍威尔的讲话支撑，Esiner说。 “美联储下月会议升息的理据越来越充分”鲍威尔周二在美国参议院金融委员会上表示 。 鲍威尔表示，美联储应“果断应对”新的经济危机，表明自己是现任美联储主席叶伦和 她的前任贝南克实施的联储政策的继承人。 Silicon Valley Bank高级汇市交易员Minh Trang表示，鲍威尔的言论描绘的图画同即 将卸任的叶伦的货币政策策略大致类似。 “他试图传达的是换届后政策是连贯的。”Trang表示。 参议院预算委员会周二投票通过了共和党税改议案，将提交给参议院全体投票，这为特 朗普总统推进大规模减税计划扫清了一个潜在的障碍，尽管部分共和党参议员仍有疑虑。之 后美元小幅扩大涨幅。 美元兑日圆上涨0.3%，此前朝鲜发射导弹，落入日本专属经济区。 英镑兑美元从低点反弹逾1%，之前英国每日电讯报援引未具名消息人士表示，英国和欧 盟已经就退欧分手费问题达成一致。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1839 1.1896 -0.48 +12.61 1.0513 美元/日圆 111.47 111.09 +0.34 -4.62 116.87 欧元/日圆 131.97 132.17 -0.15 +7.17 123.14 美元/瑞郎 0.9840 0.9814 +0.26 -3.32 1.0178 英镑/美元 1.3336 1.3316 +0.15 +8.11 1.2336 美元/加元 1.2815 1.2767 +0.38 -4.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.6071 6.5970 +0.15 -5.24 6.9726 澳元/美元 0.7594 0.7601 -0.09 +5.25 0.7215 欧元/瑞郎 1.1653 1.1679 -0.22 +8.73 1.0717 欧元/英镑 0.8875 0.8932 -0.64 +4.19 0.8518 新西兰元/美元 0.6898 0.6910 -0.17 -0.62 0.6941 美元/挪威克朗 8.2433 8.1506 +1.14 -4.56 8.6370 欧元/挪威克朗 9.7570 9.6979 +0.61 +7.39 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3494 8.3006 +0.59 -8.33 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.8880 9.8756 +0.13 +3.22 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 利棣儿/李军/王灿/徐文焰)