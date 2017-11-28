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更新版 1-《全球汇市》美元反弹，受美国经济数据和联储主席提名人鲍威尔讲话支撑
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2017年11月28日 / 晚上11点07分 / 更新于 19 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元反弹，受美国经济数据和联储主席提名人鲍威尔讲话支撑

3 分钟阅读

    * 美联储主席提名人鲍威尔称12月升息的理据“越来越充分”
    * 英镑上涨，因报纸报导英国退欧分手费达成一致

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约11月28日 - 美元兑一篮子货币周二上涨，从上日触及的两个月低位反弹，受
助于强劲的美国经济数据，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人鲍威尔暗示美
联储很可能在12月升息。
        
    美元指数      上涨0.36%，至93.24。
        
    “这部份原因是出脱一些上周的走势，这些走势是在美联储会议记录显示略更谨慎的升
息基调后，以及上周节日假期市场流动性很低的情况下出现的，”Commonwealth Foreign E
xchange首席市场分析师Omer Esiner说。
    美元指数上周下滑近1%，上周美联储最新会议记录显示，部份政策制定者担忧通胀持续
偏低。
        
    “本周迄今公布的数据很正面，”Esiner说。
    
    周二出炉的数据显示，美国11月消费者信心急升至近17年高位，受强劲的劳动市场驱动
。
        
    美元也受到美联储主席提名人鲍威尔的讲话支撑，Esiner说。
    
    “美联储下月会议升息的理据越来越充分”鲍威尔周二在美国参议院金融委员会上表示
。
    鲍威尔表示，美联储应“果断应对”新的经济危机，表明自己是现任美联储主席叶伦和
她的前任贝南克实施的联储政策的继承人。
    
    Silicon Valley Bank高级汇市交易员Minh Trang表示，鲍威尔的言论描绘的图画同即
将卸任的叶伦的货币政策策略大致类似。
    
    “他试图传达的是换届后政策是连贯的。”Trang表示。
    
    参议院预算委员会周二投票通过了共和党税改议案，将提交给参议院全体投票，这为特
朗普总统推进大规模减税计划扫清了一个潜在的障碍，尽管部分共和党参议员仍有疑虑。之
后美元小幅扩大涨幅。
    
    美元兑日圆上涨0.3%，此前朝鲜发射导弹，落入日本专属经济区。
    
    英镑兑美元从低点反弹逾1%，之前英国每日电讯报援引未具名消息人士表示，英国和欧
盟已经就退欧分手费问题达成一致。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1839   1.1896   -0.48  +12.61   1.0513
    美元/日圆                   111.47   111.09   +0.34   -4.62   116.87
    欧元/日圆                   131.97   132.17   -0.15   +7.17   123.14
    美元/瑞郎                   0.9840   0.9814   +0.26   -3.32   1.0178
    英镑/美元                   1.3336   1.3316   +0.15   +8.11   1.2336
    美元/加元                   1.2815   1.2767   +0.38   -4.58   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6071   6.5970   +0.15   -5.24   6.9726
    澳元/美元                   0.7594   0.7601   -0.09   +5.25   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1653   1.1679   -0.22   +8.73   1.0717
    欧元/英镑                   0.8875   0.8932   -0.64   +4.19   0.8518
    新西兰元/美元               0.6898   0.6910   -0.17   -0.62   0.6941
    美元/挪威克朗               8.2433   8.1506   +1.14   -4.56   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.7570   9.6979   +0.61   +7.39   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3494   8.3006   +0.59   -8.33   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.8880   9.8756   +0.13   +3.22   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 利棣儿/李军/王灿/徐文焰)

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