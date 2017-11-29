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更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，市场预期分化短期延续区间宽幅波动
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2017年11月29日 / 上午9点07分 / 2 天前

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，市场预期分化短期延续区间宽幅波动

3 分钟阅读

    * 人民币小幅收跌，中间价亦下跌
    * 人民币逼近6.61元支撑后缩减跌幅
    * 月末市场结汇需求略有增加
    * 市场预期分化，短期料难出方向
    * 关注本周美国税改表决进程

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月29日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，开盘后一度逼
近6.61元关口支撑，午后跌幅明显缩减。交易员指出，美元指数反弹拉低人民币中间价，但
市场预期分化，人民币对美指变动敏感度下降；欧洲交易时段英镑大涨打压美指，人民币小
幅受提振后缩减跌幅。
    
    他们并表示，临近月末一方面银行间流动性相对宽松，短端掉期点小幅回落，另外市场
结汇需求也有所增加，帮助人民币缓解跌势；继续关注美国税改政策进程的影响，预计人民
币短期仍延续区间宽幅波动。
    
    “今天市场结汇偏多，一方面月末购汇flow不多，另外美元指数上不去，自营也以看空
美元为主。”一中资行交易员称，“而且最近人民币利率比较高，人民币的买盘偏重。”

   亦有中资行交易员表示，当前市场分化比较明显，现在很难交易出一个方向来，估计CNY
短期可能还会在6.58-6.63这500点区间波动。
   
    全球汇市方面，据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，最近一
周投资客的美元净空仓规模增加，此前美元空仓连续七周下降。11月21日止当周，美元净空
仓规模为31.5亿美元。投机客已经连续19周持有美元净空仓。之前一周美元净空仓为6.43亿
美元。 
    
    美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案，为参议院最早在周四进行全体表决打
下基础，即使该议案仍有一些细节尚未敲定。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日         升贬
 元                                               
 即期成交价格<CNY=C     6.5988        6.5949       -0.06%
               FXS>                               
   中间价               6.6011        6.5944       -0.10%
 成交额<CNYSPTVOL=C  225.26亿美元  258.72亿美元       
               FXT>                               
 日内波动幅度(pips)      140        日低6.6091    日高6.59
                                                     51
   今年以来升贬幅度                                  5.31%
 2005年汇改以来升贬                                 25.42%
               幅度                               
  一年期美元/人民币          1044                         
               掉期                               
                                                  
                                                      
 离岸人民币市场          今日          上日               
   CNH即期              6.6003        6.6087              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.7565        6.7625              
              OR=>                                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5964
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8295元、5.919元和8.8486元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)

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