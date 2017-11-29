更新版 1-《全球汇市》美元受美国数据支撑持稳，关注税改议案进展

* 美国第三季经济增速为三年最快 * 英镑上涨，对英国与欧盟就退欧分手费达成一致抱存希望 * 比特币再创历史新高，之后回吐涨幅 (新增文末收盘表格) 路透纽约11月29日 - 美元兑一篮子货币周三持稳，受强劲的美国第三季经济增长数据支撑，但美国国会 推动税改议案获得通过的努力存在不确定性，抑制了美元的看涨人气。 美元指数 报93.23，日内基本持稳。 国会共和党议员周三对其税改议案进行修订，以打消一些担心减税会导致联邦赤字大幅增加的议员的顾虑 。税改议案可望在本周稍后提交参议院全体投票。 参议院共和党领袖麦康奈尔表示，参院将在周三稍后对一项是否开始就共和党税改议案进行辩论的动议进 行投票。 “特朗普政府12月有很多工作，但他们过去的纪录并不是最好的，”OANDA资深汇市分析师Alfonso Espar za说。 “在他们做成点事情前，市场有些犹豫。” 上周下挫近1%的美元指数本周迄今反弹了0.5%。 “上周的走势出现一些反转，”Jefferies汇市部门董事总经理Brad Bechtel表示。 周二，美元从强劲的数据和美联储主席提名人鲍威尔讲话中获得支撑。鲍威尔暗示美联储可能在下月再度 加息，Bechtel表示。 周三公布的数据显示，美国第三季经济增速较原先预计的更快，录得三年最快增速，因企业对库存和设备 的投资增加，抵消了消费者支出放缓的影响。 美元兑日圆上扬0.36%，因美国公布强劲GDP数据后，美国公债收益率攀升。 比特币走势最为吸睛，一度突破11,000美元，触及11,395美元的纪录高位，之后回落至9,919.58美元，较 昨日水准基本持稳。 英镑周三涨至两个月高位，此前欧盟外交官称，英国在脱欧问题上已经向欧盟的要求“靠拢”，但一些关 键条件仍存分歧的忧虑限制英镑涨幅。 英镑兑美元上扬0.59%，报1.3415美元。 加元兑美元跌至近四周低点，因油价下滑。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1847 1.1839 +0.07 +12.69 1.0513 美元/日圆 111.92 111.47 +0.40 -4.24 116.87 欧元/日圆 132.59 131.97 +0.47 +7.67 123.14 美元/瑞郎 0.9844 0.9840 +0.04 -3.28 1.0178 英镑/美元 1.3406 1.3336 +0.52 +8.67 1.2336 美元/加元 1.2863 1.2815 +0.37 -4.22 1.3430 美元/离岸人民币 6.6106 6.6071 +0.05 -5.19 6.9726 澳元/美元 0.7570 0.7594 -0.32 +4.92 0.7215 欧元/瑞郎 1.1665 1.1653 +0.10 +8.85 1.0717 欧元/英镑 0.8833 0.8875 -0.47 +3.70 0.8518 新西兰元/美元 0.6879 0.6898 -0.28 -0.89 0.6941 美元/挪威克朗 8.2533 8.2433 +0.12 -4.44 8.6370 欧元/挪威克朗 9.7816 9.7570 +0.25 +7.66 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3661 8.3494 +0.20 -8.14 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9153 9.8880 +0.28 +3.50 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 利棣儿/李军；审校 母红)