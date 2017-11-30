FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-新债招标：北京三和10年专项地方债利率较下限均上浮1bp--业内人士
频道
专题
比特币飙破11000美元后回落 短线惊惊涨引发泡沫疑虑
比特币
比特币飙破11000美元后回落 短线惊惊涨引发泡沫疑虑
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
时事要闻
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
财新中国11月制造业PMI降至五个月低点50.8 产出预期指数创纪录低点
中国财经
财新中国11月制造业PMI降至五个月低点50.8 产出预期指数创纪录低点
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月30日 / 凌晨3点28分 / 1 天前

更新版 1-新债招标：北京三和10年专项地方债利率较下限均上浮1bp--业内人士

2 分钟阅读

 (新增专项地方债结果)
    路透上海11月30日 - 业内人士周四透露，中国北京市上午招标的三和10年专项地方债，中标利率与一般债相同，分别为3.79%和3.96%，较投标区间下限(中债同期限国债前五日收益率算术平均值)均上浮1个基点(bp)，投标倍数4.44倍和2.91倍。
    
    该市稍早结束招标的三和10年两期一般地方债，中标利率为3.79%和3.96%，较投标区间下限均上浮1个bp，投标倍数4.04倍和4.44倍。
    
    今日招标的一般债和专项债全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券评级为AAA。    
        
    具体发行明细如下：   
   类别     期限   规模(亿元)  中标利率  上浮幅   投标倍     起息日
                                         度         数     
 一般债券   3年     38.3364     3.79%     +1bp     4.04     12月1日
            10年     1.174      3.96%     +1bp     4.44         
   小计             39.5104                                     
 专项债券   3年        25       3.79%     +1bp     4.44     12月1日
            10年      76.2      3.96%     +1bp     2.91         
   小计              101.2                                      
   总计             140.7104                                    
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。
    
    截至本周一(27日)，今年以来地方债已累计发行42,345.9615亿元，其中定向发行占比约26%，其余为公开招标发行。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below