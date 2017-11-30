更新版 1-台湾货币市场：跨月短率持稳，大行重新开门可新作拆款与买票

* 大行重新开门可新作拆款与买票 * 月底可平稳度过，开始为年底准备 * 预先安排跨年拆款与短票销售 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北11月30日 - 台湾银行间跨月短率周四大致持稳。资金调度人士表示，今日是月底，不过由于大行重新开门，可以新作拆款与买票，使得资金情势相对宽裕。 他们指出，该大行同时将对票券商的一周拆款利率自0.39%调整至0.38%，以符合市场行情。但因是今日早上才决定，且票券商已在昨日预先框定资金，因此感觉需求不是太热络。 〞没有月底的感觉，大行不是开门了嘛。〞一位银行资调人士说。 资调人士表示，月底轻松度过，不代表年底可以，所以要早一点做好调度安排。 一大型票券商资调人员称，为确保平稳度过年底，自上周起已大幅增加可供应跨年资金的大型银行拆款额度，自原来的三成增加到七、八成。 〞这是年底不是季底，预作准备压力就会减少。〞该票券商资调人士说。 本地时间17:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.010 29.990 台湾加权股价指数<.TWII 10,560.44 10,713.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.260% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.190-0.380% 0.180-0.390% --两周拆款利率区间 0.340-0.380% 0.310-0.390% **跨年短票卖大行** 短票方面，一大型票券商交易员表示，由于大行今日恢复买票，且不仅跨月，连跨年的短票都可以，因此就尽量卖长天期的短票给该行。 〞60天期的就跨年了，成交利率也只0.39%。〞该交易员说。 另一大型票券商交易员也称，今日虽是月底，但感觉资金蛮充裕的，因此短票销售也顺畅。由于大行重新开门，因此也卖了些跨年的票给他们。 今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同，主要成交在0.37-0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.39%，成交81.85亿台币；前日加权平均利率在0.379%，区间在0.37-0.39%，成交54.18亿台币。 台湾央行周四发行2,648亿台币定存单，发行余额减1亿台币。周五央行定存单到期2,003亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备825亿台币，累计超额准备9,467亿台币、加计前期1%的超额准备1兆832亿台币。 **RP利率未再走升** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日虽仍有投信遭赎回，使得资金分配不均，但情况已较昨日改善，且银行端资金宽裕，使得利率并未再向上走高。 〞赎回的差不多了，也许明天就可以要求降利率。〞一大型证券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，感觉资金宽松，利率仍持稳不变。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率稳在高位，跨月公债RP利率主要在0.32-0.33%，跨月公司债RP利率落在0.42-0.43%，均同上日。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP利率区间在0.26-0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完) (审校 乔艳红/张喜良)