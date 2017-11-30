更新版 1-新债招标：吉林五和10年专项地方债利率较下限上浮15和64bp--业内人士

(新增专项债结果) 路透上海11月30日 - 业内人士周四透露，中国吉林省下午招标发行的五和10年收费公路专项地方债，中标利率为4.04%和4.59%，分别较投标区间下限(中债同期限国债前五日收益率算术平均值)上浮15和64个基点(bp)。 该省稍早结束招标的10年期一般地方债，中标利率为4.29%，较投标区间下限上浮34个bp，投标倍数3.32倍。 今日招标的一般地方债发行总额18.398亿元，其中新增债券3.2364亿元，置换债券15.1616亿元；专项债券15.18亿元，全部为新增债券。联合资信评估有限公司对债券评级全部为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 中标利 上浮幅度 投标倍数 起息日 ) 率 一般债券 10年 18.398 4.29% +34bp 3.32 12月1日 小计 18.398 收费公路专项 5年 6.35 4.04% +15bp -- 12月1日 债券 10年 8.83 4.59% +64bp -- 小计 15.18 总计 33.578 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮25%。 截至本周一(27日)，今年以来地方债已累计发行42,345.9615亿元，其中定向发行占比约26%，其余为公开招标发行。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)