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更新版 1-新债招标：吉林五和10年专项地方债利率较下限上浮15和64bp--业内人士
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2017年11月30日 / 早上7点59分 / 更新于 21 小时前

更新版 1-新债招标：吉林五和10年专项地方债利率较下限上浮15和64bp--业内人士

2 分钟阅读

 (新增专项债结果)
    路透上海11月30日 - 业内人士周四透露，中国吉林省下午招标发行的五和10年收费公路专项地方债，中标利率为4.04%和4.59%，分别较投标区间下限(中债同期限国债前五日收益率算术平均值)上浮15和64个基点(bp)。
    
    该省稍早结束招标的10年期一般地方债，中标利率为4.29%，较投标区间下限上浮34个bp，投标倍数3.32倍。
    
    今日招标的一般地方债发行总额18.398亿元，其中新增债券3.2364亿元，置换债券15.1616亿元；专项债券15.18亿元，全部为新增债券。联合资信评估有限公司对债券评级全部为AAA。
    
    具体发行明细如下：   
     类别        期限   规模(亿元  中标利   上浮幅度   投标倍数    起息日
                            )        率                          
   一般债券      10年    18.398     4.29%     +34bp      3.32     12月1日
     小计                18.398                                       
 收费公路专项    5年      6.35      4.04%     +15bp       --      12月1日
     债券                                                        
                 10年     8.83      4.59%     +64bp       --          
     小计                 15.18                                       
     总计                33.578                                       
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮25%。
    
    截至本周一(27日)，今年以来地方债已累计发行42,345.9615亿元，其中定向发行占比约26%，其余为公开招标发行。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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