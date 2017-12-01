更新版 1-中国汇市：人民币午后随美指回调转为收涨，短线料维持区间波动

* 人民币午后小幅收涨，中间价则小跌 * 美国税改进程仍存不确定性，美指缺乏动能 * 临近年末，客盘购汇需求较多 * 人民币兑美元料维持区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月1日 - 人民币兑美元即期周五小幅收涨，中间价则小跌 。交易员指出，今日客盘结购汇相对均衡，午后随美指回调转为收涨；鉴于美国税改进程仍 存不确定性，美元指数缺乏动能，人民币短期料仍无方向。虽然临近年末客盘固定购汇将有 所增加，但外盘表现稳定，人民币难有明显下跌空间。 他们并表示，美联储本月加息已经被市场充分预期，料届时美元的波动不会很大，而欧 洲经济复苏支撑欧元，也将对美元指数形成制约。由于市场预期明显分化，人民币兑美元表 现相对较稳，各个期限隐含波动率和实际波动率均下滑。 “年底客户的固定购汇比较多，12月每周都会有。”一外资行交易员称，“不过美国税 改进程不确定，美元这几天也上不去，人民币走势还会比较稳定吧。” 亦有中资行交易员表示，今日客盘美元买盘确实比较多，自营也是跟着客盘做做日内， 短期应该还是区间走势的判断。 全球汇市方面，欧元周五连续第三个交易日上涨，受投资流涌入提振，而且欧元区经济 成长前景亮丽吸引投资者前往，尽管其债券收益率下滑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6065 6.6107 0.06% FXS> 中间价 6.6067 6.6034 -0.05% 成交额<CNYSPTVOL=C 276.91亿美元 292.1亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 113 日低6.6167 日高6.60 54 今年以来升贬幅度 5.19% 2005年汇改以来升贬 25.28% 幅度 一年期美元/人民币 1034 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6092 6.6115 一年期NDF<CNY1YNDF 6.7615 6.767 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6075 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.8733元、5.8679元和8.9401元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)