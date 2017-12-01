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更新版 1-中国汇市：人民币午后随美指回调转为收涨，短线料维持区间波动
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2017年12月1日 / 上午9点40分 / 2 天前

更新版 1-中国汇市：人民币午后随美指回调转为收涨，短线料维持区间波动

2 分钟阅读

    * 人民币午后小幅收涨，中间价则小跌
    * 美国税改进程仍存不确定性，美指缺乏动能
    * 临近年末，客盘购汇需求较多
    * 人民币兑美元料维持区间波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月1日 - 人民币兑美元即期周五小幅收涨，中间价则小跌
。交易员指出，今日客盘结购汇相对均衡，午后随美指回调转为收涨；鉴于美国税改进程仍
存不确定性，美元指数缺乏动能，人民币短期料仍无方向。虽然临近年末客盘固定购汇将有
所增加，但外盘表现稳定，人民币难有明显下跌空间。
    
    他们并表示，美联储本月加息已经被市场充分预期，料届时美元的波动不会很大，而欧
洲经济复苏支撑欧元，也将对美元指数形成制约。由于市场预期明显分化，人民币兑美元表
现相对较稳，各个期限隐含波动率和实际波动率均下滑。
    
    “年底客户的固定购汇比较多，12月每周都会有。”一外资行交易员称，“不过美国税
改进程不确定，美元这几天也上不去，人民币走势还会比较稳定吧。”

    亦有中资行交易员表示，今日客盘美元买盘确实比较多，自营也是跟着客盘做做日内，
短期应该还是区间走势的判断。

    全球汇市方面，欧元周五连续第三个交易日上涨，受投资流涌入提振，而且欧元区经济
成长前景亮丽吸引投资者前往，尽管其债券收益率下滑。
     
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美      今日           上日         升贬
 元                                                
 即期成交价格<CNY=C     6.6065         6.6107       0.06%
               FXS>                                
   中间价               6.6067         6.6034       -0.05%
 成交额<CNYSPTVOL=C  276.91亿美元    292.1亿美元       
               FXT>                                
 日内波动幅度(pips)       113        日低6.6167    日高6.60
                                                      54
   今年以来升贬幅度                                   5.19%
 2005年汇改以来升贬                                  25.28%
               幅度                                
  一年期美元/人民币           1034                         
               掉期                                
                                                   
                                                       
 离岸人民币市场          今日           上日               
   CNH即期              6.6092         6.6115              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.7615          6.767              
              OR=>                                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6075
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8733元、5.8679元和8.9401元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)

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