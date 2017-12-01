更正-亚洲橡胶：TOCOM期胶收高2.6%触及两周半高位，受沪胶劲升提振

(更正：因英文原文有误，内文第三段改为报每公斤“203.5日圆，为11月14日以来最高收位”，非“盘中一度触及204.1日圆，为11月14日以来最高”)

路透东京12月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周五涨至逾两周最高，周线涨4%，因沪胶上涨引发新的买盘，而日圆走软也带来支撑。

“沪胶的强劲上涨提升了投资者对Tocom期胶的兴趣，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa称。

5月TOCOM期胶收高5.2日圆或2.6%，报每公斤203.5日圆，为11月14日以来最高收位。

该合约已录得连续第二个周线涨幅。

上海期交所交投最活跃的5月期胶上涨395元人民币，收于每吨14,525元人民币。尽管中国今日公布的经济数据表现疲弱。

财新中国11月制造业PMI指数环比小幅下滑，并创下五个月新低，其中新订单增速再度放缓，经营预期指数也跌至有纪录以来最低；但产出指数四个月来首次环比上升，出厂价格指数连续六个月扩张，让市场略感宽慰。

美元兑日圆延续隔夜涨势，亚洲盘一度涨至112.690日圆，为11月21日以来最高，尾盘时段报在112.42日圆附近。

“我预计TOCOM期胶下周将测试11月高位207日圆，但涨幅可能受限，因为市场对中国高库存水平的担忧与日俱增，”Tazawa称。

上海期交所周五称，该交易所监测仓库的橡胶库存较上周五增加4.9%。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶最新报每公斤145.0美分，涨2.2美分。(完)