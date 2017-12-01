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更新版 1-台湾货币市场：短率高位回落，因进入月初且大行下调拆款利率
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2017年12月1日 / 上午10点00分 / 2 天前

更新版 1-台湾货币市场：短率高位回落，因进入月初且大行下调拆款利率

3 分钟阅读

    * 月初资金回流且大行微幅下调拆款利率
    * 外资近日转向汇出，下周应持续留意
    * 短票年内需求较高，RP利率高位回落

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北12月1日 - 台湾银行间短率高位周五回落。资金调度人士表示，时序进入月初
，此前受限月底因素无法运用的资金重返市场，再加上一大行下调拆款利率，使得区间高位
因而下调。
    
    不过，他们指出，由于今日也是11月提存期底，因积数大多已调整，市况显得相对安静
。展望下周，虽然月初资金料将宽裕，但应持续关注外资动向，若是继续汇出，短率回调的
空间将受限。
    
    〞很安静，今天排队等冲销的会比较多。〞一位银行资调人士说。
    
    另一大型银行资调人士则称，虽然一大行将对票券商的一周拆款利率自0.38%下调为0.3
7%，但今日选择以静制动，下周再视状况决定是否调整。
    
    一资调人士提及，近日外资在台股现货调节并汇出，昨天就汇出近4亿美元。根据过往
经验，外资在圣诞假期前会进行绩效结算，因此月中前都应持续观察。
    
    交易员表示，外资周五在台股卖超且续呈净汇出近1亿美元，而出口商月初多偏观望、
抛汇不及月底积极，受此影响台币呈现连二贬走势。
   
    〞月初就这样了，月中可能会进一步加大，反正就是要小心翼翼。〞他说。    
    
 本地时间17:47                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.028                     30.010    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,600.37                  10,560.44    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%               0.181-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.370%               0.190-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.370%               0.340-0.380%
    
    **短票需求年内为主**
    
    短票方面，一大型票券商交易员表示，月初短票买气不弱，需求以落点在年内为主。不
过因票量不大，基本上仍希望销售跨年的票。
    
    另一大型票券商交易员称，今日年内短票成交利率多落在0.37-0.38%，但也有低见0.36
%，跨年的成交利率则向上加1个基点，以0.38-0.39%为主。 
    
    〞看看下周会不会向区间低位靠。〞该交易员说。    
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.46%，
成交58.41亿台币；前日加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.39%，成交81.85亿台币。
    
    台湾央行周五发行2,083亿台币定存单，发行余额增80亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共2兆2,337.3亿台币；分别是周一1,723亿、周二4,259亿、周
三4,387.5亿、周四8,241.8亿和周五3,726亿。
     
    拆款中心资料显示，周五银行超额准备566亿台币，累计至周日超额准备1兆1,21
0亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,575亿台币。
    
            
    **RP利率回调**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，月初资金恢复宽松，不论投信、银行与
寿险都偏多，RP承作利率也顺势回调。    
    
    〞今天蛮松的，利率也回复平日水准。〞一大型证券商交易员说。 
    
    另一大型票券商交易员则称，市场资金均衡，有进有出，利率仍持稳上日。    
    
    下周交割因子有：周一台北富邦银行发行1亿美元债、周二瑞银伦敦分行将发
行1.7亿美元债券、周三HSBC法国分行将发行0.9亿美元债、周五Nomura International Fun
ding将发行1.7亿美元债，以及财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，暂定金额250亿台
币。     
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率回落，7天期内公债RP利率主要在0.31-0.32
%，上日在0.32-0.33%。公司债RP利率落在0.40-0.42%，上日在0.42-0.43%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP
利率区间在0.26-0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完)

 (审校 林高丽/张喜良)

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