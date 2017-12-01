更新版 1-台湾货币市场：短率高位回落，因进入月初且大行下调拆款利率

* 月初资金回流且大行微幅下调拆款利率 * 外资近日转向汇出，下周应持续留意 * 短票年内需求较高，RP利率高位回落 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北12月1日 - 台湾银行间短率高位周五回落。资金调度人士表示，时序进入月初 ，此前受限月底因素无法运用的资金重返市场，再加上一大行下调拆款利率，使得区间高位 因而下调。 不过，他们指出，由于今日也是11月提存期底，因积数大多已调整，市况显得相对安静 。展望下周，虽然月初资金料将宽裕，但应持续关注外资动向，若是继续汇出，短率回调的 空间将受限。 〞很安静，今天排队等冲销的会比较多。〞一位银行资调人士说。 另一大型银行资调人士则称，虽然一大行将对票券商的一周拆款利率自0.38%下调为0.3 7%，但今日选择以静制动，下周再视状况决定是否调整。 一资调人士提及，近日外资在台股现货调节并汇出，昨天就汇出近4亿美元。根据过往 经验，外资在圣诞假期前会进行绩效结算，因此月中前都应持续观察。 交易员表示，外资周五在台股卖超且续呈净汇出近1亿美元，而出口商月初多偏观望、 抛汇不及月底积极，受此影响台币呈现连二贬走势。 〞月初就这样了，月中可能会进一步加大，反正就是要小心翼翼。〞他说。 本地时间17:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.028 30.010 台湾加权股价指数<.TWII 10,600.37 10,560.44 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.280% 0.181-0.260% --一周拆款利率区间 0.181-0.370% 0.190-0.380% --两周拆款利率区间 0.300-0.370% 0.340-0.380% **短票需求年内为主** 短票方面，一大型票券商交易员表示，月初短票买气不弱，需求以落点在年内为主。不 过因票量不大，基本上仍希望销售跨年的票。 另一大型票券商交易员称，今日年内短票成交利率多落在0.37-0.38%，但也有低见0.36 %，跨年的成交利率则向上加1个基点，以0.38-0.39%为主。 〞看看下周会不会向区间低位靠。〞该交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.46%， 成交58.41亿台币；前日加权平均利率在0.381%，区间在0.37-0.39%，成交81.85亿台币。 台湾央行周五发行2,083亿台币定存单，发行余额增80亿台币。 下周到期央行定存单金额共2兆2,337.3亿台币；分别是周一1,723亿、周二4,259亿、周 三4,387.5亿、周四8,241.8亿和周五3,726亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备566亿台币，累计至周日超额准备1兆1,21 0亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,575亿台币。 **RP利率回调** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，月初资金恢复宽松，不论投信、银行与 寿险都偏多，RP承作利率也顺势回调。 〞今天蛮松的，利率也回复平日水准。〞一大型证券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，市场资金均衡，有进有出，利率仍持稳上日。 下周交割因子有：周一台北富邦银行发行1亿美元债、周二瑞银伦敦分行将发 行1.7亿美元债券、周三HSBC法国分行将发行0.9亿美元债、周五Nomura International Fun ding将发行1.7亿美元债，以及财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，暂定金额250亿台 币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率回落，7天期内公债RP利率主要在0.31-0.32 %，上日在0.32-0.33%。公司债RP利率落在0.40-0.42%，上日在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP 利率区间在0.26-0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完) (审校 林高丽/张喜良)