更正-****澳新经济指标预测--12月4日-12月11日****

(内文12月4日澳洲AIG服务业指数公布时间应为“22:30”，非“22:00”) 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 国家/地 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 区 12月4日当周 12月4日(一) 00:30 澳洲 企业库存(较前季) 第三季 +0.1% -0.4% 企业获利(较前季) +0.2% -4.5% 企业税前获利(较前季) -- -4.8% 00:30 澳洲 ANZ整体招聘广告(较前月) 11月 -- +1.4% 22:30 澳洲 AIG服务业指数 11月 -- 51.4 12月5日(二) 00:30 澳洲 经常帐(亿澳元) 第三季 赤字92 赤字96 00:30 澳洲 零售销售(较前月) 10月 +0.3% 持平 03:30 澳洲 央行政策利率 12月 1.50% 1.50% 12月6日(三) 00:30 澳洲 国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.7% +0.8% 国内生产总值(GDP)(较上年同期) +3.0% +1.8% 22:30 澳洲 AIG建筑业表现指数 11月 -- 53.2 12月7日(四) 00:30 澳洲 商品及服务贸易收支(亿澳元) 10月 顺差13.75 顺差17.45 进口(较前月) -- 持平 出口(较前月) -- +3.0% 21:45 新西兰 制造业销售(较前季) 第三季 -- +1.0% 12月8日(五) 00:30 澳洲 房屋融资(较前月) 10月 -2.5% -2.3% 投资性房屋融资 -- -6.2% 12月11日当周 12月10日(日) 21:45 新西兰 电子卡零售销售(较前月) 11月 -- +0.3% 电子卡零售销售(较前上年同期) -- +1.2% (完) (整理 龚芳；审校 郑茵)