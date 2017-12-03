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更正-****澳新经济指标预测--12月4日-12月11日****
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2017年12月3日 / 晚上11点39分 / 2 天前

更正-****澳新经济指标预测--12月4日-12月11日****

2 分钟阅读

 (内文12月4日澳洲AIG服务业指数公布时间应为“22:30”，非“22:00”)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
        
 GMT时间  国家/地           经济指标/活动            公布时段      预估值       前值
             区                                                              
 
 12月4日当周
 12月4日(一)
 00:30      澳洲    企业库存(较前季)                  第三季          +0.1%       -0.4%
                    企业获利(较前季)                                  +0.2%       -4.5%
                    企业税前获利(较前季)                                 --       -4.8%
 00:30      澳洲    ANZ整体招聘广告(较前月)            11月              --       +1.4%
 22:30      澳洲    AIG服务业指数                      11月              --        51.4
 
 12月5日(二)
 00:30      澳洲    经常帐(亿澳元)                    第三季         赤字92      赤字96
 00:30      澳洲    零售销售(较前月)                   10月           +0.3%        持平
 03:30      澳洲    央行政策利率                       12月           1.50%       1.50%
 
 12月6日(三)
 00:30      澳洲    国内生产总值(GDP)(较前季)         第三季          +0.7%       +0.8%
                    国内生产总值(GDP)(较上年同期)                     +3.0%       +1.8%
 22:30      澳洲    AIG建筑业表现指数                  11月              --        53.2
 
 12月7日(四)
 00:30      澳洲    商品及服务贸易收支(亿澳元)         10月       顺差13.75   顺差17.45
                    进口(较前月)                                         --        持平
                    出口(较前月)                                         --       +3.0%
 21:45     新西兰   制造业销售(较前季)                第三季             --       +1.0%
 
 12月8日(五) 
 00:30      澳洲    房屋融资(较前月)                   10月           -2.5%       -2.3%
                    投资性房屋融资                                       --       -6.2%
 
 12月11日当周     
 12月10日(日)
 21:45     新西兰   电子卡零售销售(较前月)             11月              --       +0.3%
                    电子卡零售销售(较前上年同期)                         --       +1.2%
 (完) (整理 龚芳；审校 郑茵)

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