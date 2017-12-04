更新版 1-中国汇市：美指反弹致人民币收跌逾百点，撮合交易上线询价成交缩量

* 人民币收跌逾百点，中间价亦小跌 * 周末美国税改通过，美指小幅反弹 * 汇价波幅不大，缺乏趋势性方向 * 撮合交易上线，询价交易成交量大减 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月4日 - 人民币兑美元即期周一收跌逾百点，中间价亦小 跌。交易员指出，美国税改稳步推进，但后续仍存一定不确定性，美元指数仅小幅反弹，带 动人民币下跌；不过外盘相对稳定，人民币仍缺乏明显方向，加之临近年末自营交投兴趣清 淡，市场仍维持区间波动。 他们并表示，外汇交易中心新上的撮合交易平稳运行，做市商快速熟悉新的交易方式； 撮合交易有利于市场分层，另外带量成交、双边点差小等较询价交易具备更明显优势，亦有 利提升市场效率和价格发现。不过由于外汇交易中心暂未公布撮合交易的成交量，而询价交 易的成交被撮合交易分流，因而市场成交量明显减少。 “撮合交易价差更窄，价格有竞争力，应该分流了不少成交，这部分交易量外汇交易中 心暂未公布，询价交易的量减少挺明显的。”一中资行交易员称。 他并表示，目前市场维持区间波动，且临近年底许多自营的指标已经完成，关掉了自营 交易。后市将主要受客盘力量推动，但年底汇价走势目前仍无方向。 另一中资行交易员表示，目前只有做市商可以参与撮合交易，非做市商在询价系统里的 价格较之前要差一些，流动性也下降了，不排除有虹吸效应，后续市场交易会逐渐集中到撮 合系统中。 中国外汇交易中心此前称，为进一步促进价格发现和提高交易效率，将于2017年12月4 日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出基于双边授信的即期撮合交易。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一上涨0.5%，美国参议院周末通过税改案，不过利 率是否会因此上升的质疑限制了涨势。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6187 6.6065 -0.18% FXS> 中间价 6.6105 6.6067 -0.06% 成交额<CNYSPTVOL=C 165亿美元 276.91亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 127 日低6.6212 日高6.60 85 今年以来升贬幅度 5.00% 2005年汇改以来升贬 25.05% 幅度 一年期美元/人民币 1045 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6183 6.5978 一年期NDF<CNY1YNDF 6.7765 6.7475 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.618元； 人民币兑欧元、日圆和英镑的 参考汇率分别为7.8418元、5.8571元和8.8937元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)