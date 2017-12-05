重温稿--台湾货币市场：短率回落区间低位，新提存期年内短钱充裕

* 新提存期展开，拆款利率回落平日水准 * 票券商缺口不大，希望多取得跨年资金 * 跨年短票与公司债RP需求有限 记者 董永年 路透台北12月4日 - 台湾银行间短率周一回落区间低位。资金调度人士表示，随着新提 存期展开，各家银行纷纷将拆款利率回归平日水准，对票券商一周拆款利率除龙头银行在0. 37%外，其余皆回调至0.36%附近。 他们指出，12月提存期若排除跨年资金，其余都好谈。不过今日票券商缺口不大，拆款 需求相对少；银行端也多以到期续作为主，新资金需求平平。 〞钱蛮多的，票券商没来找。〞一位银行交易员说。 一大型票券商交易员则称，今早一开门就有不少月内资金上门兜售，不过还是希望能拿 跨年的钱，因此拆款的额度有限。 另一大型银行资调人员指出，虽然近日外资有汇出需求，但感觉外商银行仍有余裕。至 于是否有多到需要央行冲销，要观察这两天下午排队的状况。 本地时间17:50 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.036 30.028 台湾加权股价指数<.TWII 10,651.11 10,600.37 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.230% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.174-0.370% 0.181-0.370% --两周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.300-0.370% **跨年短票优先卖** 短票方面，一大型票券商交易员表示，今日资金缺口相对小，因此希望优先卖跨年短票 ，虽然银行的态度偏保守，但略高的利率，还是可以吸引些许买盘。 一大型票券商交易员称，由于短钱充沛，又希望银行能买跨年短票，因此年内利率开在 0.35-0.37%，跨年利率则以0.39-0.40%为主，希望跨年短票能多成交些。 〞目前跨年短票落点在1月2日至4日，卖这利率有点贵，但还是能卖就卖。〞该交易员 说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.370%，区间在0.35-0.369% ，成交47.81亿台币；前日加权平均利率在0.370%，区间在0.37-0.46%，成交58.41亿台币。 上日跨年短票主要成交在60天期，成交加权平均利率在0.389%，区间在0.37-0.40%，成交12 9.68亿台币 台湾央行周一发行1,832亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,723亿台币，发行余额 增109亿台币。 本周到期央行定存单金额共2兆2,337.3亿台币；余日分别是周二4,259亿、周三4,387.5 亿、周四8,241.8亿和周五3,726亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备192亿台币，累计超额准备192亿台币、加 计前期1%的超额准备2,142亿台币。 **RP利率大致稳定** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日资金稳中偏松，但也不是普遍多钱 ，仍持续与客户沟通，希望将续做的利率回调至平日水准。 〞区间仍有点宽，我们在努力压。〞一大型证券商交易员说。 另一大型证券商交易员则称，要开始为取得跨年资金努力，公司债RP利率若是年内开在 0.40%，如果跨年可到0.42%，目前已有少数客户愿意承做跨年RP。 今日有台北富邦银行发行1亿美元债。本周交割因子还有：周二瑞银伦敦分行 将发行1.7亿美元债券、周三HSBC法国分行将发行0.9亿美元债、周五Nomura International Funding将发行1.7亿美元债，以及财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，暂定金额250 亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳，10天期内公债RP利率主要在0.30-0.3 2%；公司债RP利率则在0.40-0.42%，跨月则在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP 利率区间在0.26-0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.27-0.32%。(完) (审校 张喜良)