重温稿-《中国新债预测》一年和10年续发国债加权收益率均值为3.62%和3.85%

* 招标品种：财政部1/10年续发国债

* 招标金额：各260亿元人民币

* 招标时间: 周三(12月6日)10:35-11:35

* 受访人数: 10位(银行、券商)

* 预测区间：一年：3.55%-3.70%(加权)/3.60%-3.75%(边际)

* 10年：3.85%-3.87%(加权)/3.87%-3.91%(边际)

* 预测均值: 一年：加权3.62%/边际3.67%(按各家机构预测值平均)

* 10年：加权3.85%/边际3.89%(按各家机构预测值平均)

路透上海12月5日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年固息国债。路透调查显示，今日现券收益率先下行后缩减跌幅，市场谨慎心态仍未消，一级新债需求也难有明显回暖，明日两期料定位接近二级水平，而年末资金压力渐增，一年品种需求或一般。

一年和10年两期债加权收益率预测均值分别为3.62%和3.85%，边际中标收益率预测均值则为3.67%和3.89%。

“今天央行领导那个讲话不知是什么意思，搞得大家以为要加息了，平添了市场波动。前几天都是震荡，今天是被吓到了。”华东一银行交易员称。

中国央行金融研究所所长孙国峰周二称，展望2018年，不论是美联储还是其他央行，货币政策的正常化进程会加快，新兴经济体也应该撤出宽松措施，尽快恢复货币政策正常化。他并指出，用宏观审慎政策来控制杠杆还不够，需要与货币政策协作。

北京一券商交易员表示，孙国峰此前就有过类似的表态，并无太多新内容，主要还是因为市场情绪还是不稳，而且这波债市反弹已累计了一定的幅度，获利回吐压力也在逐步加大。

“主要是涨了也有段时间了，下了有小20个bp了，大家都是浮盈的，一有风吹草动，跑起来一个比一个快。”他谈到。

中债国债到期收益率曲线显示，一年和10年期最新收益率为3.6305%和3.8902%。交易员透露，二级市场上，剩余期限近10年的国债170025券最新成交在3.8850%，剩余期限近一年的国债170024券最新成交在3.63%。

明日招标的一年品种为财政部今年第24期国债的第一次续发，10年为第25期的第一次续发。上述两期俩采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

具体招标时间为12月6日上午10:35-11:35。招标当日，之前发行的该期国债停止交易一天，招标结束至12月7日进行分销；12月11日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次两期续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，均自2017年11月2日开始计息，一年和10年的票面利率分别为3.54%和3.82%。10年期发行手续费为承销面值的0.1%。

标位限定上，一年期投标标位变动幅度为0.01元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；10年期投标标位变动幅度为0.08元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为105个、20个和35个标位。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)