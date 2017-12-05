更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘小升但仍无方向，持汇成本高应适时出手结汇

* 人民币收盘小升，中间价则微跌 * 市场对美税改推进反应平静 * 人民币仍缺乏方向 * 撮合交易对询价交易分流明显 * 人民币汇率指数跌至三个月低点 (新增评论和收盘报价) 路透上海12月5日 - 人民币兑美元即期周二收盘小升，市场整体波幅并不大 ，中间价则微跌。交易员指出，市场对美国税改推进反应平静，外部市场亦无明显方向，12 月美联储加息预期已基本消化，人民币要摆脱区间走势需要外部因素提供更多指引。 他们并表示，区间震荡行情下，建议企业客户适时结汇，毕竟持汇成本较高。随着交易 员逐渐熟悉撮合系统，市场效率有望继续提升，询价交易成交占比将持续下滑；另外如果撮 合系统成交比较热烈，可能会间接影响询价的成交效率。 “当前人民币大概率还是区间震荡吧，如果是区间行情，（企业）该结汇结汇该购汇购 汇，如果汇率是有方向的，那就要用衍生品、用策略了。”一中资行交易员表示。 稍早前另一中资行交易员表示，询价交易属于比较传统的交易模式，最终会被撮合交易 所取代。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上 日微跌0.10%至94.26，该指数跌至8月30日以来新低。而昨日CFETS公布撮合交 易的占比已占1/3，预计该模式的成交占比有望继续上升。 全球汇市方面，美元周二下跌，并未延续参议院通过税改议案后本周初的涨势，因投资 者等待美国税改议案的下一步进展。参众两院现在必须将各自通过的不同版本税改议案协调 一致。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6131 6.6187 0.08% 中间价 6.6113 6.6105 -0.01% 成交额 181.79亿美元 165亿美元 日内波动幅度(pips) 61 日低6.6171 日高6.611 今年以来升贬幅度 5.09% 2005年汇改以来升贬幅度 25.15% 一年期美元/人民币掉期 1084 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6185 6.616 一年期NDF 6.778 6.7745 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6129 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.8413元、5.8719元和8.8682元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)