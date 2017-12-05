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更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘小升但仍无方向，持汇成本高应适时出手结汇
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2017年12月5日 / 上午9点21分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元收盘小升但仍无方向，持汇成本高应适时出手结汇

2 分钟阅读

    * 人民币收盘小升，中间价则微跌
    * 市场对美税改推进反应平静
    * 人民币仍缺乏方向
    * 撮合交易对询价交易分流明显
    * 人民币汇率指数跌至三个月低点

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海12月5日 - 人民币兑美元即期周二收盘小升，市场整体波幅并不大
，中间价则微跌。交易员指出，市场对美国税改推进反应平静，外部市场亦无明显方向，12
月美联储加息预期已基本消化，人民币要摆脱区间走势需要外部因素提供更多指引。
    
    他们并表示，区间震荡行情下，建议企业客户适时结汇，毕竟持汇成本较高。随着交易
员逐渐熟悉撮合系统，市场效率有望继续提升，询价交易成交占比将持续下滑；另外如果撮
合系统成交比较热烈，可能会间接影响询价的成交效率。

   “当前人民币大概率还是区间震荡吧，如果是区间行情，（企业）该结汇结汇该购汇购
汇，如果汇率是有方向的，那就要用衍生品、用策略了。”一中资行交易员表示。
   
    稍早前另一中资行交易员表示，询价交易属于比较传统的交易模式，最终会被撮合交易
所取代。
   
    路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上
日微跌0.10%至94.26，该指数跌至8月30日以来新低。而昨日CFETS公布撮合交
易的占比已占1/3，预计该模式的成交占比有望继续上升。

    全球汇市方面，美元周二下跌，并未延续参议院通过税改议案后本周初的涨势，因投资
者等待美国税改议案的下一步进展。参众两院现在必须将各自通过的不同版本税改议案协调
一致。
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                今日           上日          升贬
         即期成交价格               6.6131         6.6187         0.08%
               中间价               6.6113         6.6105        -0.01%
         成交额                  181.79亿美元    165亿美元          
             日内波动幅度(pips)       61         日低6.6171     日高6.611
               今年以来升贬幅度                                      5.09%
         2005年汇改以来升贬幅度                                     25.15%
          一年期美元/人民币掉期          1084                             
                                                               
                                                                    
 离岸人民币市场                      今日           上日                  
               CNH即期              6.6185         6.616                  
        一年期NDF                   6.778          6.7745                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6129
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8413元、5.8719元和8.8682元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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