更新版 1-台湾货币市场：短率大致持稳，外资卖台股不停但外商银行资金尚宽裕

* 外资持续卖超但外商银行资金尚宽裕 * 票券商跨年短票利率力守0.40%不破 * RP承作多以年内为主 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北12月5日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士表示，提存期初月内短钱充斥，虽然近 日外资持续卖超台股，但实际汇出额度却不大，外商银行资金尚称宽裕。 他们指出，今日有一大行不提供拆款，短票则是到期续做不供应新钱，惟因月初市场普遍多钱，因此并未 对利率造成影响。预料短率将可稳在既有水准至月中。 〞外商还是有一些有钱，没有显著减少。〞一位大型银行资调人士说。 另一银行资调人士也称，感觉最近外商银行还是多钱，但因为外资仍继续卖超台股，接下来是不是会加大 汇出需求，让便宜的资金供给变少，有待观察。 票券商今日对拆款需求也不高。一大型票券商交易员指出，今日仍以销售跨年短票为主，再加上资金缺口 小，因此对拆款调度需求有限，目前一周的利率大概落在0.35-0.37%。 台币兑美元周二早盘趋升。交易员称，韩元走升带动台币略走强，不过今日台股仍偏 弱，特定的美系外商银买入美元汇出，限缩台币升幅。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超14.31亿台币，连七个交易日卖超共 计494.23亿台币；上交易日修正后为卖超76.87亿台币。 本地时间19:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.993 30.036 台湾加权股价指数<.TWII 10,566.85 10,651.11 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.260% 0.173-0.230% --一周拆款利率区间 0.172-0.370% 0.174-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.370% 0.200-0.370% **跨年利率守0.40%不破** 短票方面，大型票券商交易员表示，今日仍积极销售跨年短票，以降低年底资金调度压力。除银行外，法 人与民间客户续做多能跨年。 大型票券商目前多将跨年短票利率力守0.40%不破，他们认为，此一利率大概可以维持到月中附近，届时 随着时序逐渐接近年底，再加上短票发行量变大，就会有上调的可能。 〞月初缺口不大，我们还是照着步骤作，0.40%不接。〞一大型票券商交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.384%，区间在0.35-0.39%，成交111.34亿台币 ；前日加权平均利率在0.370%，区间在0.35-0.369%，成交47.81亿台币。 台湾央行周二发行4,261亿台币定存单，较今日到期定存单金额4,259亿台币，发行余额增2亿台币。 本周到期央行定存单金额共2兆2,337.3亿台币；余日分别是周三4,387.5亿、周四8,241.8亿和周五3,726 亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备45亿台币，累计超额准备271亿台币、加计前期1%的超额准 备2,221亿台币。 **RP多以年内为主** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日资金恢复月初过后水准，整体略偏宽松，虽然希望客 户能多做跨年RP，但大部分仍以月内为主。 〞我想月中以前大概就是这水准。〞一大型证券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，已开始做跨年RP，基本上公司债利率比月内多2个基点，公债则多1个基点点 ，希望能在月中美国升息前多做。 今日有瑞银伦敦分行发行1.7亿美元债券。本周交割因子还有：周三HSBC法国分行将发行0.9亿美 元债、周五Nomura International Funding将发行1.7亿美元债，以及财政部二次增额发行10年期106甲9期公 债，暂定金额250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳，10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%；公司债RP利率 则在0.40-0.42%，跨月则在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP利率区间在0.31% ；跨月公司债RP利率主要成交在0.32-0.33%。(完) (审校 林高丽)