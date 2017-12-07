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更正(官方)-全球贵金属：11月全球黄金ETF持有量增加，归功欧洲强劲净流入--WGC
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2017年12月6日 / 中午12点04分 / 1 天前

更正(官方)-全球贵金属：11月全球黄金ETF持有量增加，归功欧洲强劲净流入--WGC

1 分钟阅读

(更正：WGC官方更正，第八段改为“新增191.8吨黄金，估值81.49亿美元”，非“新增198吨黄金，估值85亿美元”。)

路透纽约12月6日 - 世界黄金协会(WGC)周三称，11月全球黄金上市交易基金(ETF)的黄金持有量增加9.1吨至2,357吨，在美元下跌之际，这些净流入全部来自欧洲。

该协会称，净流入估值约3.934亿美元。

“上个月美元走软推动了欧洲货币对冲型ETF的黄金买盘...投资者透过在欧洲上市的基金买入15.8吨(约6.22亿美元)黄金，”WGC在月报中表示。

该协会还称，北美地区则净流出5.4吨价值1.98亿美元，已是连续第二个月下滑，亚洲基金则流出0.3吨价值20万美元。

WGC于今年8月首次开始公布该覆盖75家黄金ETF的报告。

“欧洲基金继续引领黄金ETF的流入量，占据今年全球流入75%的比重，”WGC称。

并称，德国ETF占到今年迄今黄金ETF流入量的将近三分之一。

该协会称，2017年1-11月，各基金已在其全球ETF中新增191.8吨黄金，估值81.49亿美元，意味着期全球资产管理规模较2016年12月份增长8.3%。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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