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更新版 1-中国汇市：人民币小幅收贬有效交易区间狭窄，部分机构参与倒量
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2017年12月6日 / 上午9点04分 / 1 天前

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收贬有效交易区间狭窄，部分机构参与倒量

3 分钟阅读

    * 人民币小幅收贬，交易区间狭窄
    * 人民币兑美元中间价连续八日走弱
    * 撮合交易下汇价更稳
    * 未来方向不明、交易区间窄限制客盘意愿

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京12月6日 - 人民币兑美元即期周三小幅收贬，人民币中间价持续第
八日走贬，市场整体有效交易区间非常狭窄。交易员指出，美国税改推进对美指影响有限，
人民币也没有明确的方向，近期料维持区间波动；由于汇价走势平稳点差很小，部分机构参
与倒量。
    
    他们表示，人民币兑美元即期交易基本“睡着了”，没有外部因素或者国内政策指引，
人民币很难走出当前区间，临近年底自营交易热情也明显下降；不过撮合交易上线后，效率
明显提升，价格稳定的特性更为明显。而由于掉期长端进一步抬升，远期购汇成本增加，加
之近期汇价稳定，客盘远期购汇的意愿有所下降。
    
    “新系统出来了以后起到了稳定的作用...刚刚这一个小时只有5个点的波动，市场都要
睡着了，我也快睡着了。”一中资行交易员指出。
    
    亦有中资行交易员表示，月内美元可能还有上涨空间，但人民币难以突破6.6-6.65的区
间，料年底就在此区间波动。
    
    另有外资行交易员指出，以往年末客盘的量会多一些，但今年不同，由于明年行情具有
很强的不确定性，限制了客盘成交的兴趣，企业套保意愿下降，银行自营交易也没什么空间
。另一方面，以前是因为监管严格令一些交易没法做，现在则是不想做，因为方向很不明确
，要密切关注明年中国货币政策的取向。    
    
    路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上
日微升0.01%至94.27；SDR篮子指数微升至95.11，BIS篮子指数微升至95.2。
    
    全球汇市方面，美元周三小跌，对于美国政府可能关门的担忧，抵消了对税改立法进展
的乐观情绪。亚洲货币大多受到美元不确定前景的桎梏，周三市场 交投同时反映着对美国
税改的期望、以及对美国政府可能关门的恐惧。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美     今日         上日         升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.615        6.6131       -0.03%
               FXS>                             
   中间价              6.6163       6.6113       -0.08%
 成交额<CNYSPTVOL=C  202.09亿美  181.79亿美元       
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)     150       日低6.6277    日高6.61
                                                   27
   今年以来升贬幅度                                5.06%
 2005年汇改以来升贬                               25.12%
               幅度                             
  一年期美元/人民币        1095                         
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日         上日               
   CNH即期             6.6193        6.617              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.78        6.7785              
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6132元
；人民币兑欧元、日圆和英镑
的参考汇率分别为7.8193元、5.8996元和8.8669元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 李文科/孙琦子; 审校 杨淑祯)

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