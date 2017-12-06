FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/7年增发债收益率近二级，料整体需求一般
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
深度分析
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
国际财经
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年12月6日 / 晚上11点31分 / 更新于 11 小时前

重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/7年增发债收益率近二级，料整体需求一般

2 分钟阅读

    * 招标品种：2017年第3/9/12/8期增发债
    * 招标金额：1年：180亿；3/5年：40亿；7年：30亿
    * 招标时间：1/3年：12月7日14:30-15:30
    * 5/7年：12月7日14:30-16:10
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：4.00%-4.10%；4.60%-4.68%；4.65%-4.73%；4.80%-4.90%
    * 预测均值：4.03%；4.63%；4.68%；4.84%

    路透上海12月6日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发一、三、五、七年固息债。路透调查显
示，虽然今日央行未续作全月到期MLF，但现券震荡后机构整体预期仍显谨慎，今日一级国债需求亦不温不火
，料明日机构参与积极性仍较一般，四期债中标收益率预测均值分别落在4.03%、4.63%、4.68%和4.84%。
    
    “一年的实际剩余期限不到2个月，快到期了，估计需求应该不错，基金有指标要求，应该会配置，不过
长端的需求应该不会太好，”华中一银行交易员称，下午农发需求不错可能情况特殊，很难说具有代表性。
    
    此次招标增发的一年期品种，实际剩余期限不足两个月，最新中债估值               在3.9342%，二级
最新成交在4.04196%。
    
    农发行下午招标的三期债需求尚可，据交易员透露，此次为该行年内最后一批新债发行，不排除与部分承
销机构冲量需求带动。农发行下午招标增发的三年(150406，实际剩余期限约三个月)、三年(170411)和五年固
息债，中标收益率依次为3.7998%、 4.6334%和 4.7128%，投标倍数为2.38倍、4.53倍和7.75倍。            
    
    财政部上午招标续发行的一年期及10年期固息国债，其中一年明显偏高，10年则与预期相差不多，两期债
加权中标收益率分别为3.6975%和3.8396%；此前市场预测均值为3.62%和3.85%。两期债边际中标收益率3.8010
%和3.8759%；市场预测均值3.67%和3.89%；投标倍数为1.72倍和2.82倍。            
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，两个月、三、五、七年期最新收益
率为4.0046%、4.6747%、4.7119%、4.8742%。    
                            
    明日1-7年债分别为国开行今年第3期               、第九期               、第12期CN170212=CFXS
和第八期               的增发债，票面利率为3.20%、4.14%、4.44%、4.30%。        
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第3/9/12/8期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：180亿；3/5年：40亿；7年：30亿    
    期限/计息方式     1/3/5/7年固息
    招标时间          1/3年：12月7日14:30-15:30
                      5/7年：12月7日14:30-16:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            12月11日
    起息日            1年：2017/1/23；3年：2017/9/11；
                      5年：2017/11/9；7年：2017/8/21
    分销期            12月8日-12月11日                      
    上市日            12月13日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；5/7年：0.10%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below