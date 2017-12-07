更新版 1-中国汇市：人民币微收跌，波动区间狭小机构借势做大成交量

* 人民币微收跌，中间价则九连跌 * 内外部均缺乏波动刺激，人民币仍缺方向 * 部分机构借势做成交量排名 * 外储连十个月走升影响有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月7日 - 人民币兑美元即期周四微收跌5个点，整体波动区 间狭窄，中间价则九连跌。交易员指出，外盘走势平稳，市场对汇率走势也没有预期，人民 币跟随一篮子货币保持基本稳定，若外部继续缺乏方向指引，人民币年内料延续当前走势。 他们并指出，由于汇率波动区间狭小，部分机构也尝试冲击年度排名，成交量较上日扩 大近四分之一；由于人民币兑美元走势稳定，人民币汇率指数跟随美指连续出现反弹，暂时 止住连跌走势。而今日公布的11月外储连十个月增加已被市场充分预期，且增量主要源自估 值因素，对市场影响有限。 “年底了，求个太平，...(接下来)就看特朗普会不会出人意料了，不过现在基本都是pr ice in的，”一外资行交易员称。 另有中资行交易员表示，现在企业和银行对人民币都没有强烈的贬值预期，短期购汇和 结汇的冲击都被篮子升贬消化掉了，没有明显体现在汇价上。 中国央行周四公布，11月末外汇储备为31,192.77亿美元，环比增加100.64 亿美元，为连续第十个月回升，10月为增加7.03亿美元。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上 日微升0.14%至94.4。 全球汇市方面，美元兑日圆周四收复部分失地，因全球市场重拾一些风险偏好，且市场 乐观认为美国将成功推行税改计划。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6155 6.615 -0.01% FXS> 中间价 6.6195 6.6163 -0.05% 成交额<CNYSPTVOL=C 249.86亿美 202.09亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 66 日低6.6193 日高6.61 27 今年以来升贬幅度 5.05% 2005年汇改以来升贬 25.11% 幅度 一年期美元/人民币 1066 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6195 6.618 一年期NDF<CNY1YNDF 6.7795 6.7785 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6161 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.8044元、5.8787元和8.8495元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯)