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更新版 1-中国汇市：人民币微收跌，波动区间狭小机构借势做大成交量
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2017年12月7日 / 上午9点37分 / 更新于 21 小时前

更新版 1-中国汇市：人民币微收跌，波动区间狭小机构借势做大成交量

2 分钟阅读

    * 人民币微收跌，中间价则九连跌
    * 内外部均缺乏波动刺激，人民币仍缺方向
    * 部分机构借势做成交量排名
    * 外储连十个月走升影响有限

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月7日 - 人民币兑美元即期周四微收跌5个点，整体波动区
间狭窄，中间价则九连跌。交易员指出，外盘走势平稳，市场对汇率走势也没有预期，人民
币跟随一篮子货币保持基本稳定，若外部继续缺乏方向指引，人民币年内料延续当前走势。
    
    他们并指出，由于汇率波动区间狭小，部分机构也尝试冲击年度排名，成交量较上日扩
大近四分之一；由于人民币兑美元走势稳定，人民币汇率指数跟随美指连续出现反弹，暂时
止住连跌走势。而今日公布的11月外储连十个月增加已被市场充分预期，且增量主要源自估
值因素，对市场影响有限。

   “年底了，求个太平，...(接下来)就看特朗普会不会出人意料了，不过现在基本都是pr
ice in的，”一外资行交易员称。
    
    另有中资行交易员表示，现在企业和银行对人民币都没有强烈的贬值预期，短期购汇和
结汇的冲击都被篮子升贬消化掉了，没有明显体现在汇价上。
    
    中国央行周四公布，11月末外汇储备为31,192.77亿美元，环比增加100.64
亿美元，为连续第十个月回升，10月为增加7.03亿美元。
    
    路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上
日微升0.14%至94.4。

    全球汇市方面，美元兑日圆周四收复部分失地，因全球市场重拾一些风险偏好，且市场
乐观认为美国将成功推行税改计划。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.6155        6.615       -0.01%
               FXS>                             
   中间价              6.6195        6.6163      -0.05%
 成交额<CNYSPTVOL=C  249.86亿美   202.09亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      66        日低6.6193   日高6.61
                                                   27
   今年以来升贬幅度                                5.05%
 2005年汇改以来升贬                               25.11%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         1066                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.6195        6.618              
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.7795        6.7785             
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6161
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8044元、5.8787元和8.8495元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯)

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