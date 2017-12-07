更新版 1-台湾货币市场：短率稳势不改，外资虽尚未扩大汇出惟不敢掉以轻心

* 股市持续回调，但外资卖超后仍未大举汇出 * 外商银行供应正常，短率仍持稳既有水准 * 跨年短票利率视各票券商策略而定 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北12月7日 - 台湾银行间短率周四稳势不改。资金调度人士表示，今日整体情势 稳定，虽然股市仍持续回调，外资也卖超，但因汇出需求有限，对短率尚未造成影响。 他们指出，今日拆款多以到期续作为主，由于跨年资金尚未供应，票券商宁愿卖月内短 票以替代利率相近的一周拆款，因此需求平平。 〞外资没怎么走，都还在排队等下午冲销。〞一位大型银行资调人士说。 另一大型票券商交易员也指出，有些从外商银行拆款来买票的银行，需求不但没断，还 问能不能多买一点，这显示外资的资金并未大举汇出。 不过市场仍高度关注外资的一举一动，资调人士认为，毕竟在美国税改案持续推进，以 及利率正常化的环境下，资金自新兴市场抽离回流美国的方向料难改变。 台币兑美元周四收盘小贬。交易员认为，台股接连下跌，外资有汇出 压力，尤其今日午后买汇特别积极。但预期出口商年底前也有不小的美元卖压，台币料缓步 走贬。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超67.56亿台币， 连 10个交易日卖超共计677.70亿台币；上交易日修正后为卖超110.38亿台币。 本地时间17:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.025 30.010 台湾加权股价指数<.TWII 10,355.76 10,393.92 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.280% 0.175-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.370% 0.175-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.370% 0.280-0.370% **短票市况持稳** 短票方面，今日交易市况与上日相似，跨年短票利率视各家票券商的操作策略而定，有 的以0.38-0.39%成交，有的则在0.39-0.40%。 一大型票券商交易员指出，目前跨年短票还不会做在0.40%，一方面是缺口不大，另一 方面则是因为外资尚未大举汇出，银行买票的资金成本并未走高。 〞利率还是死猪价，但会怎样变动不太敢讲，外资若有动作，就会不一样。〞他说。 另一大型票券商交易员则称，以0.40%吸引可以跨年但仍在观望的买盘，使得近日短票 库存大幅降低。由于接下来两周的发票量会变大，趁着月初宽裕多吸引跨年资金，也有助于 降低调度压力。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.387%，区间在0.30-0.41%， 成交117.83亿台币；前日加权平均利率在0.390%，区间在0.36-0.40%，成交111.11亿台币。 台湾央行周四发行8,235.8亿台币定存单，较今日到期定存单金额8,241.8亿台币，发行 余额减6亿台币。周五央行定存单到期金额3,726亿台币。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备210亿台币，累计超额准备469亿台币、加 计前期1%的超额准备2,419亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日市况仍宽松，但客户仍多不愿意承 做跨年RP，利率持稳于上日。 一证券商交易员指出，明日因有10年期公债交割，预料资金会偏紧一些，但银行与寿险 端仍偏宽裕，也不会带动利率走扬。 〞下周前(利率)应该都会在这区间。〞他说。 今日有高盛集团发行1.4亿美元债。本周交割因子还有：周五Nomura International Fu nding将发行1.7亿美元债，以及财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，金额250亿台币 。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率持稳，10天期内公债RP利率主要在0.30-0.3 1%；公司债RP利率在0.40-0.42%，跨月则在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP 利率区间在0.31%；跨月公司债RP利率主要成交在0.32-0.33%。(完) (审校 张喜良)