重发-美国债市：公债收益率曲线在周五非农就业报告出炉前走陡

(因英文原文有误，文中第五段公司名应为"Jefferies & Co" ，而非"Jeffries & Co") 路透纽约12月7日 - 美国较长期公债收益率周四上涨，因风险意愿增强，削减美国公债 的避险吸引力。 投资者卖出较长期公债，因美国公债收益率曲线在本周稍早收窄至逾十年最窄水准。 短期公债收益率在周五至为重要的非农就业报告出炉前几无变动，这令长短期公债收益 率差扩阔。 周三，两年和三年期公债收益率都触及逾八年最低水平。 “收益率差在过去几个月大幅收窄，这一走势近期还在持续。我认为，今日收益率差收 窄的趋势缓和了不少，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons说。“短债格跌幅 已经足够大。另一方面，长债收益率已经处于很低的水准。” Simons也指出，有关美国国会议员接近就新拨款法案达成一致，以避免政府停摆的消息 ，也影响公债市场。 周三。两年期和10年期公债收益率差触及2007年来最低水准。周四逆转走势扩阔，因10 年期和30年期公债收益率攀升。 指标美国10年期公债 价格跌10/32，收益率报2.37%。 美国30年期公债 价格下滑27/32，收益率报2.76%。 美国两年期公债 价格较周三收盘水准变动不大，收益率报1.81%。 投资者等待下周美联储政策会议。公债市场已消化美国联邦基金利率目标区间将上升至 1.25-1.50%，分析师表示，美国联邦基金利率期货走势暗示，市场预期美联储将在这次会议 上加息的机率为100%。 数据显示，美国上周初请失业金人数意外减少，经季节性调整后为23.6万人，但公债市 场对该数据反应冷淡，因债市交易商更关注周五美国劳工部发布的非农就业报告细节。 下周美联储将召开会议，美国财政部也将进行三年期、10年期和30年期公债标售。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)