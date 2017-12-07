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重发-美国债市：公债收益率曲线在周五非农就业报告出炉前走陡
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#债券
2017年12月7日 / 晚上9点17分 / 更新于 9 小时前

重发-美国债市：公债收益率曲线在周五非农就业报告出炉前走陡

1 分钟阅读

 (因英文原文有误，文中第五段公司名应为"Jefferies & Co" ，而非"Jeffries & Co")
    路透纽约12月7日 - 美国较长期公债收益率周四上涨，因风险意愿增强，削减美国公债
的避险吸引力。
        
    投资者卖出较长期公债，因美国公债收益率曲线在本周稍早收窄至逾十年最窄水准。
    
    短期公债收益率在周五至为重要的非农就业报告出炉前几无变动，这令长短期公债收益
率差扩阔。
    
    周三，两年和三年期公债收益率都触及逾八年最低水平。
        
    “收益率差在过去几个月大幅收窄，这一走势近期还在持续。我认为，今日收益率差收
窄的趋势缓和了不少，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons说。“短债格跌幅
已经足够大。另一方面，长债收益率已经处于很低的水准。”
    
    Simons也指出，有关美国国会议员接近就新拨款法案达成一致，以避免政府停摆的消息
，也影响公债市场。
        
    周三。两年期和10年期公债收益率差触及2007年来最低水准。周四逆转走势扩阔，因10
年期和30年期公债收益率攀升。
    
    指标美国10年期公债           价格跌10/32，收益率报2.37%。
    
    美国30年期公债           价格下滑27/32，收益率报2.76%。
    
    美国两年期公债          价格较周三收盘水准变动不大，收益率报1.81%。
    
    投资者等待下周美联储政策会议。公债市场已消化美国联邦基金利率目标区间将上升至
1.25-1.50%，分析师表示，美国联邦基金利率期货走势暗示，市场预期美联储将在这次会议
上加息的机率为100%。
    
    数据显示，美国上周初请失业金人数意外减少，经季节性调整后为23.6万人，但公债市
场对该数据反应冷淡，因债市交易商更关注周五美国劳工部发布的非农就业报告细节。
    
    下周美联储将召开会议，美国财政部也将进行三年期、10年期和30年期公债标售。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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