更新版 1-中国数据：强劲外需带动11月进出口超预期回升，明年增速料放缓

* 中国11月进出口增幅远超预期 * 世界经济回暖支撑出口增速 * 外贸保持韧性有助于减缓四季度经济下行压力 * 明年进出口增速预计有所放缓 (新增更多评论和数据细节) 路透北京12月8日 - 中国11月进、出口同比增速双双回升，远超市场预期，显示世界经济的回暖对中国外贸产生明显提振作用。预计12月出口将延续较快增长态势，全年外贸对GDP贡献将保持正值，但受高基数等影响，明年进出口增幅将有所收窄。 分析师指出，出口增速回升与此前公布的官方制造业PMI新出口订单分项指数环比上升表现一致，也符合海外经济的强劲增长势头，并为四季度国内工业生产带来支撑；进口增幅超预期一方面归功于出口强劲，另一方面也受天然气、原油等部分大宗商品价格较快上涨的影响。 “11月的进出口数据大大好于预期，说明世界经济的回暖比年初预计的好很多，”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称，三季度欧美许多国家都修订了经济预测值，也表明世界经济的复苏力量很强，这也是提振中国出口的重要力量。 他表示，进口的大幅增长一方面与中国鼓励扩大进口的政策有关，另一方面与内需趋暖，国内经济向好有关，同时国际油价一直在上涨，大宗商品价格的上升也拉动了进出口总值。他预计外贸在今年拉动中国经济的“三驾马车”中会有不错的贡献。 中国海关总署周五公布，以美元计价11月出口同比增12.3%，进口增长17.7%，高于路透调查预估中值的5.0%和11.3%，出口增速并创下八个月高点，且为年内次高。11月贸易顺差为402.1亿美元，亦高于路透预估中值的350亿美元。 浏览进出口数据图表，点选链接：tmsnrt.rs/2jsyOKG 招商证券宏观团队指出，中国近三个月出口增速分别为8.0%、6.9%、12.3%，综合三个月数据来看，在贸易价格贡献下降的情况下，出口增速相对坚挺，与海外基本面的强劲基本相符，也为四季度国内工业生产带来强劲支撑。 他们并指出，今年下半年进口增速的超预期坚挺，一是与国内需求的坚挺有关，二是国内限产、停产导致了部分需求通过进口外溢，三是出口强劲加大了中间品进口需求；三季度全球大宗商品价格有所下跌，近期呈现震荡格局，再考虑到去年同期基数抬升较快，价格因素对进口规模的贡献下降。 恒丰银行研究院宏观团队的蔡浩、李海静预计，12月出口或将继续受益于全球经济的景气复苏，而进口增速或因12月以来大宗商品价格回落的影响而有所减缓。整体来看，四季度中国经济虽面临下行压力，但世界经济向好的势头（利好贸易）或将对其形成一定对冲。 人民币兑美元即期周五早盘微跌，整体波幅仍相对有限，中间价则现10连跌。交易员指出，中国海关甫公布超预期的11月贸易数据对汇市影响有限，市场结售汇亦相对均衡，目前美元指数反弹仅对人民币中间价发挥作用，短期人民币仍无打破区间横盘迹象。 **明年外贸增速预计放缓** 对于明年的外贸形势，分析人士多认为，好景难常在，考虑到高基数、国内需求大概率回落、人民币汇率保持强势等因素，明年进出口增幅或有所收窄。 “预计明年出口有望保持较好的增长势头；受价格同比涨幅收窄的影响，进口增速可能有所回调。”交通银行金融研究中心研究员刘学智指出，当前全球经济复苏态势较为明确，三季度美国和欧元区经济增速加快，全球主要机构上调了今明两年全球经济增速。 出口景气指数亦一改前几个月的颓势，11月外贸出口先导指数、出口经理人指数、新增出口订单指数、出口经理人信心指数都有回升，表明对出口的预期改善。 他同时表示，外需回暖带动出口增长的预期较好，但存在不确定性。美国减税将促进经济增长，可能对中国出口有所拉动。但美国大幅度减税政策可能引导资本回流美国，对中国资本外流和人民币汇率贬值形成压力。欧盟和美国不承认中国市场经济地位，美国针对中国发起301调查，全球性贸易保护主义抬头，贸易摩擦可能加大，给未来出口带来不确定性。 联讯证券分析师李奇霖、张德礼认为，明年国内终端需求大概率回落，尤其是基建受制于资金来源，投资增速放缓压力更大。供给侧改革导致的上游涨价、5月以来人民币实际有效汇率指数保持强势，也会制约明年的出口。预计进口、出口增速将缓慢下降，11月进出口数据超预期难改回落趋势。 “今年世界经济同步复苏，第一次出现了贸易比经济增长速度高，中国也从中收益，结束了负增长。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称，预计明年出口增速在5%，进口增速为7.5%，维持恢复状态，由于今年基数较高，增幅收窄。他认为明年投资承压，主要靠出口和消费，全年经济增速在6.7%。 美国政府日前拒绝承认中国“市场经济地位”，对此，中国商务部有关负责人回应称，美政府做法为罔顾世贸规则，将“替代国”和“市场经济地位”搅在一起是混淆视听，中方表示强烈不满和坚决反对；中国已另案将美国类似做法诉诸世贸组织。 中国商务部发言人高峰则表示，美方近期接连发起针对中国产品的贸易救济调查，不断释放负面的信息，是不具有建设性的，双方在处理贸易摩擦上应通过加强对话与协商，以及两国业界的沟通与协调，推进互利共赢的经贸合作。 海关网站公布的新闻稿并显示，11月，中国外贸出口先导指数为41.8，较上月回升0.2。其中，出口经理人指数为44.8，较上月回升1.4；新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别回升2.3、1.3至48.7、51.2，出口企业综合成本指数下滑1至20.1。 11月以美元计价贸易数据详情如下: 指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期 出口(%) 12.3 5.0 -0.5~9.7 6.9 -1.5 进口(%) 17.7 11.3 5.9~15.4 17.2 5.5 贸易顺差(亿美元) 402.1 350 278~442.1 381.85 431.98 海关总署并公布，以人民币计价，中国11月出口1.43万亿元，同比增长10.3%；进口为1.17万亿元，增长15.6%；贸易顺差2,636亿元，收窄8.4%。前11个月出口13.85万亿元，同比增长11.6%；进口11.29万亿元，增长20.9%；贸易顺差为2.56万亿元，收窄16.7%。（完） (发稿 许菁；审校 宿泱韫/张喜良)