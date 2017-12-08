重发-《全球汇市》英镑上涨欧元小跌，因英退欧协议可能接近达成

(重发以调整段落顺序)

* 美元指数上涨，周线有望收高

* 美国国会通过法案暂时避免政府关门

* 美国11月非农就业岗位料增20万个

* 比特币跌至15,000美元下方，此前创出16,000美元上方的纪录新高

路透东京12月8日 - 周五英镑上涨，欧元小跌，交易员们观望英国首相特雷莎梅是否与爱尔兰和欧盟官员就如何管理英退欧之后的爱尔兰边境问题达成协议。

美元指数走高，周线亦可能上涨，因美国通过法案暂时为政府提供资金，令投资者更加乐观地认为税改议案也会获得通过。

北爱尔兰民主联盟党(DUP)一位消息人士周五告诉路透，北爱DUP领导人凌晨就英退后爱尔兰陆地边界问题进行了磋商，周五稍后将发布声明。

若能达成协议，则将扫除最后一个与欧盟开启自由贸易谈判的障碍。特雷莎梅可能将在0600GMT前在布鲁塞尔会见欧盟执委会主席贾克。

欧元兑美元跌0.1%至1.1761，在11月22日以来最低水平附近。周线料下跌1.1%，但2017年迄今仍上涨近12%。

英镑兑美元上涨0.3%至1.3512，脱离隔夜低点1.3320。

投资者还等待定于今日稍晚公布的备受关注的美国非农就业数据，根据路透调查，美国11月非农就业岗位料增长20万个。

美元指数日内小升，报93.830，本周以来上涨1%。但今年以来仍下跌8.2%，受美国政策不确定性影响。

美国国会赶在周五午夜的截止期限前，于周四通过为联邦政府融资至12月22日的议案，并将递交总统特朗普以签署成法律。这消除了美元面临的一大阻碍。

美国参议院共和党周三同意与众议院就广泛税改法案进行磋商，初步迹象显示议员们有望弥合分歧，在12月22日最后期限前就最终法案达成一致。

“本周市场主要从美国获取交投线索，”U.S. Bank驻蒙大拿州赫勒纳的高管Bill Northey称。

“但从经济角度来看，随着我们开始关注实体经济，我们将得到首个关于就业的‘乾净数据’之一”，他表示。他指的是一份不再受到今年飓风影响的就业报告。

美国劳工部周四报告，截至12月2日当周，初请失业金人数减少2,000人，经季节性调整后为23.6万人，连续第三周减少。

美国参议院共和党周三同意与众议院就广泛税改法案进行磋商，初步迹象显示议员们有望弥合分歧，在12月22日最后期限前就最终法案达成一致。

“本周市场主要从美国获取交投线索，”U.S. Bank驻蒙大拿州赫勒纳的高管Bill Northey称。

“但从经济角度来看，随着我们开始关注实体经济，我们将得到首个关于就业的‘乾净数据’之一”，他表示。他指的是一份不再受到今年飓风影响的就业报告。

美国劳工部周四报告，截至12月2日当周，初请失业金人数减少2,000人，经季节性调整后为23.6万人，连续第三周减少。

但强于预期的中国贸易数据提振亚洲人气。数据显示，中国以美元计价11月出口同比增长12.3%，进口同比增长17.7%，路透调查预估中值分别为5.0%和11.3%。

比特币在Bitstamp交易所下跌9.8%至14,965.00美元，之前曾创下16,666.66美元的纪录高点。比特币本周以来已上涨逾30%，有关这种电子货币的泡沫是否即将破裂的争论也愈演愈烈。

纽约 当日 今年来 2016年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1765 1.1771 -0.05 +11.91 1.0513

美元/日圆 113.38 113.08 +0.27 -2.99 116.87

欧元/日圆 133.41 133.12 +0.22 +8.34 123.14

美元/瑞郎 0.9957 0.9942 +0.15 -2.17 1.0178

英镑/美元 1.3511 1.3473 +0.28 +9.52 1.2336

美元/加元 1.2852 1.2849 +0.02 -4.30 1.3430

美元/离岸人民币 6.6233 6.6235 -0.00 -5.01 6.9726

澳元/美元 0.7512 0.7511 +0.01 +4.12 0.7215

新西兰元/美元 0.6837 0.6829 +0.12 -1.50 0.6941

澳元/日圆 85.190 84.940 +0.29 +1.03 84.320

新西兰元/日圆 77.550 77.240 +0.40 -4.46 81.170

英镑/日圆 153.20 152.35 +0.56 +6.37 144.02

澳元/新西兰元 1.0984 1.0990 -0.05 +5.79 1.0383

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)