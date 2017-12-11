重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月4日-12月8日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国数据：中国11月进出口增速均超预期，显示外需改善仍有动力

中国以美元计价11月出口同比增长12.3%，创八个月新高，进口增长17.7%，均高于路透调查5.0%和11.3%的预估中值。11月贸易顺差为402.1亿美元，亦高于350亿美元的路透预估中值。

--中国央行：尽快实现金融监管全覆盖，更加重视价格型调节和传导--行长

中国央行行长周小川最新撰文称，坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标，实施稳健中性的货币政策，强化逆周期调节，巩固宏观杠杆率稳中趋降的良好势头，并更加重视价格型调节和传导。

--中国经济：今年GDP料增6.8%，建议明年调控目标6.5%左右--国家信息中心

中国国家信息中心经济预测部发布报告称，2017年中国经济形势好于预期，经济结构不断优化，新旧动能加快转换，质量效益有所提升，总体呈现出好中趋稳态势，预计全年GDP（国内生产总值）增长6.8%左右。报告并建议，2018年GDP增速预期调控目标为6.5%左右。

--中国数据：财新11月服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6，均为三个月高点

受新订单增长的拉动，中国11月财新服务业PMI继续小幅回升，至三个月高点，显示服务业延续扩张步伐。综合制造业和服务业数据来看，中国四季度经济增速仍平稳，不过应警惕价格上涨带来的通胀压力。

--中国经济：减税是税改方向，但应选择有中国特色的减税道路--金融时报

美国日前通过税改法案引起广泛关注。中国金融时报援引专家观点称，中国税改肯定是减税的改革，但不可能也没必要复制西方国家的模式，而应当基于自身实际情况选择有中国特色的减税道路。

--中国经济：大幅放宽市场准入，加快要素价格市场化改革--发改委

中国国家发改委副主任兼统计局局长宁吉喆署名文章称，进一步明确建设现代化经济体系的主要任务是要发展更高层次的开放型经济，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，优化区域开放布局；并要加快要素价格市场化改革。

--中国经济：构建土地供给利用监管平台，探索地方土地资源储备制度--国土部

中国国土部副部长曹卫星撰文指出，中国土地供给管理仍面临一些问题和挑战，要构建立体化、动态化、信息化的土地供给利用监管平台，实施差别化产业用地政策，严控高耗能高污染和过剩产能用地，并探索构建地方土地资源储备制度。

--中美贸易：中美双方处理贸易摩擦应加强协商，推进互利共赢--中国商务部

中国商务部发言人高峰表示，美方近期接连发起针对中国产品的贸易救济调查，不断释放负面的信息，是不具有建设性的，双方在处理贸易摩擦上应通过加强对话与协商，以及两国业界的沟通与协调，推进互利共赢的经贸合作。

--中美贸易：美国拒承认中国市场经济地位为罔顾世贸规则--中国商务部

针对美国政府日前拒绝承认中国“市场经济地位”一事，中国商务部有关负责人回应称，美政府做法为罔顾世贸规则，将“替代国”和“市场经济地位”搅在一起是混淆视听，中方表示强烈不满和坚决反对；中国已另案将美国类似做法诉诸世贸组织。

--中国就业：前10个月全国城镇新增就业1,191万人,提前完成全年预期目标

人民日报援引人社部的消息，今年1-10月，全国城镇新增就业1,191万人，提前两个月超额完成1,100万人的全年预期目标，主要得益于经济稳步增长。

--中国农业：今年全国粮食总产量6.18亿吨，同比增0.3%--国家统计局

中国国家统计局公布，2017年全国粮食总产量61,791万吨（12,358亿斤），同比增长0.3%；其中谷物产量56,455万吨，同比减少0.1%。

【金融】

--《市场热谈》中国资管新规应避免矫枉过正，业内建议有序打破刚兑

中国大资管行业新规正处于征求意见期，作为配套细则的理财业务管理办法等措施也正在制定完善中。为避免矫枉过正并确保政策平稳实施，不论是监管层摸底调研各家银行建议，还是银行主动集中讨论反馈意见都行在途中。

参与人士援引10家股份行近期研讨后达成的一致意见指出，资管业务指导意见有利于统一各类资管产品的监管标准，消除监管套利，防范业务风险；但部分条款实施后，对金融市场的影响力较大，可能引发系统性金融风险，建议适当延长过渡期，并逐步有序打破刚性兑付。

--中国金融：央行和银监会下发整顿现金贷业务通知，暂停新批设网贷公司--消息

处于风口浪尖的现金贷业务终于迎来监管的政策规范整顿。据两位熟悉情况的消息人士透露，中国央行和银监会已经联合下发关于规范整顿“现金贷”业务的通知。通知明确，监管部门将暂停新批设网络小额贷款公司，暂停新增批小贷公司跨省市开展业务，已经批准筹建的，暂停批准开业。

--中国央行：IMF报告对中国金融体系压力测试相关表述未能全面反映测试结果

针对国际货币基金组织和世界银行公布中国金融部门评估规划报告，中国人民银行称，总的来看报告对中国金融体系的评价是客观、中肯的，但也存在少数中方不完全认同的表述和观点，包括报告关于压力测试的相关表述未能全面反映测试结果。

--中国金融：银监会完善银行流动性风险监测体系，新引入净稳定资金比例等指标

中国银监会就《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》公开征求意见，明确新引入包括净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个量化指标，进一步完善流动性风险监测体系，以切实推动商业银行更有效地提高流动性风险管理能力。

--中国金融：明年新兴经济体应撤出宽松措施，恢复货币政策正常化--央行专家

中国央行金融研究所所长孙国峰称，展望2018年，不论是美联储还是其他央行，货币政策的正常化进程会加快，新兴经济体也应该撤出宽松措施，尽快恢复货币政策正常化。

--中国金融：现金贷业务存金融及社会风险隐患，必须实施准入管理--央行

中国央行副行长潘功胜近日称，现金贷业务中普遍存在过度借贷、暴力催收、超高费率、侵犯个人隐私等问题，造成较大的金融风险和社会风险隐患；普惠金融也是金融，必须实施准入管理。

【固定收益】

--中国公开市场：本周净回笼创10个月新高，缴税来临央行料继续“削峰填谷”

中国央行公开市场本周净回笼5,100亿元人民币，连续第二周净回笼且规模创10个月单周新高，不过央行公告表述从周初的流动性“总量较高”改为了“总量适中”。业内人士认为，月初流动性总量偏高之际，央行适时回笼资金体现中性操作姿态不变；随着下周缴税高峰期的来临，央行料仍会维持“削峰填谷”操作。

央行本周三如期开展中期借贷便利(MLF)续作，规模1,880亿元，期限一年，利率持平于3.20%。此次操作仅仅等额对冲了当日到期规模，九个月来首次打破单次续作全月到期MLF的惯例；央行主管媒体《金融时报》发文称，12月将分两次续作到期MLF，旨在防止流动性过于宽松，增强公开市场操作的精准性和灵活性。

--路透调查：跨年在即资金面临考验，中国债市重伤后复苏路仍曲折

2017年第12期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期，中国央行12月仍将维持基准利率和准备金率不变。经济增长势头虽偏弱，但最新PMI数据显示韧性还在，资管新规揭开面纱，表明加强监管金融降杠杆方向未变，货币政策的稳定立场仍无调整必要性。

--中国债市：地方债助11月托管量环比多增，国债政金债增势放缓--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，11月末债券托管余额为504,498亿元人民币，当月净增8,031亿元，较10月增量有所回升，主要受地方债发行提速支撑，而国债及政策性金融债的托管增量则环比缩减。

【外汇】

--中国数据：11月末外储连10个月回升，估值和资产价格变动为主因

中国央行公布，11月末外汇储备为31,192.77亿美元，环比增加100.64亿美元，为连续第10个月回升。市场人士指出，如果扣除估值因素，11月或出现小幅资本流出。受美国税改、美联储加息、缩表推进的影响，估值因素对外储的影响料将削弱，未来外储规模料继续保持稳定。

--《人民币综述》美国税改恐令波动加剧，惟A股秀色可餐仍为投资首选

美国税改与货币政策正常化，令资金自新兴市场回流美国的预期升温。市场人士认为，美国税改法案通过机率高，未来人民币波动在所难免；惟具国际化与企业获利增长题材支撑的A股，仍是人民币计价资产的投资首选。

--中国外汇：仍应坚持必要资本管制，汇率改革要尽快完成--社科院专家

中国社科院学部委员余永定称，外部环境的不利变化，包括美联储加息以及人民币贬值压力等，要求中国坚持必要的资本管制，宏观审慎管理并不能代替资本管制或跨境资本管理。

【证券/行业】

--中国证券：新股发行已常态化，料今年核发新股量创新高--证监会官员

中国证监会主席助理宣昌能表示，目前国内新股发行已经常态化，预计全年审结首次公开发行（IPO）数量及核准发行企业数量均将创下历史新高，IPO家数和融资规模均居同期全球前列。

--中国证券：证监会梳理IPO审核流程部分事项，以明确和稳定市场预期

中国证监会指出，为进一步规范发行审核流程、有序推进发行审核工作、明确和稳定市场预期，证监会就首次公开发行（IPO）股票申请的预披露、反馈回复时间、中止审查、恢复审查、终止审查等有关事项，进一步梳理和明确。

--中国证券：深交所正研究推动ETF纳入互联互通标的证券范围

人民日报报导称，深交所正研究推动ETF纳入互联互通标的证券范围，优化交易日历安排，为境内外投资者提供更多的资产风险管理工具。

--中国期货：中金所称将加快推进股指期权上市，完善国债期货产品结构

中国金融期货交易所总经理戎志平表示，要加快推进股指期权的上市工作，进一步完善国债期货的产品结构，同时加速推动银行、保险、境外机构投资者等参与国债期货，并推出适合机构的交易方式、交易机制。

--中国基金：天弘基金将余额宝单日申购总额调整为2万，98%用户不受影响

中国最大公募基金公司--天弘基金管理公司公告称，为了保持天弘余额宝货币市场基金（余额宝）稳健运行，自周五起，设定单日（自然日）申购总额为2万元人民币，现有个人交易账户持有额度10万元维持不变。

--中国汽车：11月广义乘用车销量同比升3.2%，1-11月累计增1.6%--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会称，11月中国广义乘用车销量同比升3.2%，1-11月累计同比增1.6%。

--中国能源：预计今年天然气消费量为2,307亿立方米，为历史新高--报告

中国石油新闻中心刊登报告称，根据历史消费规律及第三季度增长情况，预计2017年中国天然气消费量为2,307亿立方米，增幅达16.4%，增量超过300亿立方米，为历史新高。

--中国钢铁：今明两年钢铁产量均料上升，此前中国取缔非法钢厂

中国冶金工业规划研究院称，今年中国粗钢产量料增长3%至8.32亿吨，2018年进一步增长0.7%，因大型钢铁厂增加运营，抵消老旧厂房关闭带来的影响。

--《独家新闻》小米邀请银行递交2018年为其安排IPO的标书--消息

消息人士告诉路透，中国智能手机生产商--小米已经邀请银行下周五递交2018年为该公司安排首次公开发行(IPO)的标书。在2014年其营收增长停滞之前的一次融资中，小米的估值为460亿美元。今年该公司的业绩表现出色，最近对其估值上升的预期升温。

--中港个股：中国平安旗下平安资管通过港股通收购汇丰控股5%股权

中国综合金融集团--中国平安宣布，旗下平安资产管理公司已向香港联交所申报，其通过港股通渠道累计买入汇丰控股5.01%股权，成为汇丰的重要投资者之一。

--中港个股：中国铝业四家子公司引入信达等实施债转股，增资额126亿元

中国铝业股份有限公司公告称，旗下四家全资子公司拟引入信达资产、中国人寿等八家投资者，实施市场化债转股，增资总额达126亿元人民币。

--中港个股：万科11月销售额347.5亿元，当月新增19个项目

中国大型房地产企业--万科公告称，11月份实现销售面积229.6万平方米，销售金额347.5亿元人民币；1-11月累计实现销售面积3,141.9万平方米，销售金额4,676.5亿元。

--中国企业：前两批混改试点央企将引资3,000亿，第三批名单已获批--报载

中国证券报报导称，前两批共19家央企混合所有制试点中，通过混改将引入各类资本约3,000亿元人民币；目前第三批31家试点企业已经国务院批准，房地产、建筑、建材、通信、矿业等五个行业企业混合程度较高。 （完） (整理 曾祥进; 审校 张喜良)