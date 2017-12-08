更新版 1-中国汇市：人民币连三日小幅收跌，波动平稳询价成交量逐渐恢复

* 人民币小幅收跌，中间价则现十连跌 * 超预期的11月中国贸易数据对人民币影响有限 * 部分机构继续借势做成交量排名 * 短期人民币仍无打破区间迹象 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月8日 - 人民币兑美元即期周五连三日小幅收跌，整体波 幅仍较为狭窄，中间价则现十连跌。交易员指出，尽管日内美元指数上涨明显，但临近年底 自营盈利指标已基本完成，没有意愿做大波动，且客盘结售汇也相对均衡，人民币仍维持横 盘波动。 他们并表示，市场走势平稳，部分机构继续抓住时机做大成交量，中国海关公布的超预 期的11月贸易数据对汇市影响有限。由于今年的撮合交易成交量不纳入对做市商的考核，在 周初积极尝试新系统之后，目前做市场已经将精力放回询价交易系统，助推询价交易成交量 扩大。 “境内非常平淡，最近波动太小，盈利性没法做，大家就做做量。”一中资行交易员称 ，“而且年底盈利指标基本都完成了，大家也没有意愿承担风险了。” 他并指出，本周一新系统上线后做市商将很多精力都放在新系统上；但撮合交易成交明 年才纳入考核，现在大家比较倾向于回到旧系统上做量。 亦有外资行交易员指出，外汇交易中心原本安排在月底的针对一般交易商的新交易系统 培训已经推迟到春节后，预计撮合交易的全面推行可能会推迟。 中国海关总署周五公布数据显示11月进出口增速均超预期，显示外需持续回暖。 全球汇市方面，美元周五兑贸易加权的一篮子货币上涨，料录得近六周来最大周线涨幅 ，因围绕美国税改法案将通过的乐观情绪上升。 路透调查显示，美国定于周五稍晚公布的数据料将显示，11月非农就业人数增加20万人 。美联储联邦基金利率期货价格显示，投资人预期美联储在12月12-13日会议上将升息，投 资人如今关注2018年还会升息几次。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6175 6.6155 -0.03% FXS> 中间价 6.6218 6.6195 -0.03% 成交额<CNYSPTVOL=C 263.73亿美元 249.86亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 65 日低6.621 日高6.61 45 今年以来升贬幅度 5.02% 2005年汇改以来升贬 25.07% 幅度 一年期美元/人民币 1065 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6245 6.6243 一年期NDF<CNY1YNDF 6.779 6.7814 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6162元 ；人民币兑欧元、日圆和英镑 的参考汇率分别为7.7754元、5.831元和8.926元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯)