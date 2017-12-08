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更新版 1-中国汇市：人民币连三日小幅收跌，波动平稳询价成交量逐渐恢复
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December 8, 2017 / 9:39 AM / in a day

更新版 1-中国汇市：人民币连三日小幅收跌，波动平稳询价成交量逐渐恢复

3 分钟阅读

    * 人民币小幅收跌，中间价则现十连跌
    * 超预期的11月中国贸易数据对人民币影响有限
    * 部分机构继续借势做成交量排名
    * 短期人民币仍无打破区间迹象

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月8日 - 人民币兑美元即期周五连三日小幅收跌，整体波
幅仍较为狭窄，中间价则现十连跌。交易员指出，尽管日内美元指数上涨明显，但临近年底
自营盈利指标已基本完成，没有意愿做大波动，且客盘结售汇也相对均衡，人民币仍维持横
盘波动。
    
    他们并表示，市场走势平稳，部分机构继续抓住时机做大成交量，中国海关公布的超预
期的11月贸易数据对汇市影响有限。由于今年的撮合交易成交量不纳入对做市商的考核，在
周初积极尝试新系统之后，目前做市场已经将精力放回询价交易系统，助推询价交易成交量
扩大。
    
    “境内非常平淡，最近波动太小，盈利性没法做，大家就做做量。”一中资行交易员称
，“而且年底盈利指标基本都完成了，大家也没有意愿承担风险了。”
    
    他并指出，本周一新系统上线后做市商将很多精力都放在新系统上；但撮合交易成交明
年才纳入考核，现在大家比较倾向于回到旧系统上做量。

    亦有外资行交易员指出，外汇交易中心原本安排在月底的针对一般交易商的新交易系统
培训已经推迟到春节后，预计撮合交易的全面推行可能会推迟。

    中国海关总署周五公布数据显示11月进出口增速均超预期，显示外需持续回暖。

    全球汇市方面，美元周五兑贸易加权的一篮子货币上涨，料录得近六周来最大周线涨幅
，因围绕美国税改法案将通过的乐观情绪上升。
 
    路透调查显示，美国定于周五稍晚公布的数据料将显示，11月非农就业人数增加20万人
。美联储联邦基金利率期货价格显示，投资人预期美联储在12月12-13日会议上将升息，投
资人如今关注2018年还会升息几次。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美       今日           上日         升贬
 元                                                 
 即期成交价格<CNY=C      6.6175         6.6155       -0.03%
               FXS>                                 
   中间价                6.6218         6.6195       -0.03%
 成交额<CNYSPTVOL=C   263.73亿美元   249.86亿美元       
               FXT>                                 
 日内波动幅度(pips)        65          日低6.621    日高6.61
                                                       45
   今年以来升贬幅度                                    5.02%
 2005年汇改以来升贬                                   25.07%
               幅度                                 
  一年期美元/人民币            1065                         
               掉期                                 
                                                    
                                                        
 离岸人民币市场           今日           上日               
   CNH即期               6.6245         6.6243              
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.779          6.7814              
              OR=>                                  
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6162元
；人民币兑欧元、日圆和英镑
的参考汇率分别为7.7754元、5.831元和8.926元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯)

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