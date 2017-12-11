重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的12月4日-8日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周跌0.17%。尽管美元录得近六周来最大周线涨幅，但人民币仍维持横盘波动，日内波幅非常有限。一方面临近年底机构大都完成盈利指标，没有意愿做大波动，另一方面客盘结售汇相对均衡，让人民币自发形成平稳走势。本周撮合交易上线之初分流了约1/3的成交量，但由于年内撮合交易不纳入对做市商的考核，后半周成交又大量回归询价交易系统。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周净回笼5,100亿元人民币，连续第二周净回笼且规模创10个月单周新高，不过央行公告表述从周初的流动性“总量较高”改为了“总量适中”。业内人士认为，月初流动性总量偏高之际，央行适时回笼资金体现中性操作姿态不变；随着下周缴税高峰期的来临，央行料仍会维持“削峰填谷”操作。

央行周三还如期开展中期借贷便利(MLF)续作，但规模仅等额对冲当日MLF到期，九个月来首次打破 单次续作全月到期MLF的惯例；央行主管媒体称12月将分两次续作到期MLF，旨在防止流动性过于宽松，增强公 开市场操作的精准性和灵活性。

不过业内人士认为，下次MLF操作时点恰好落在美联储议息会议之后，美联储12月加息几成定局，鉴于目前国内二级市场利率已远高于同期限政策利率，届时操作利率引人关注。

债市:

--中国银行间债市当周震荡，10年国债收益率窄幅波动，政策性金融债长端收益率则有所下行，主要受国开债活跃券引领。月初短期资金宽松支撑下债市总体稳定，但央行12月对MLF采取分次续做，跨年流动性承压暂难缓解，市场亦观望中国会否跟进美联储上调政策利率；11月经济金融数据披露在即，交投情绪偏向谨慎。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周上涨。交易员称，月初资金面较为宽松，但额度趋紧且看涨情绪下，机构收票少而出票多，总体供过于求；转贴利率依然和资金成本倒挂，故未来不排除进一步上行的可能。

股市:

--中国股市沪综指当周延续调整，盘中一度创近三个半月新低，前期护盘的指标股也加入了调整行列。由于年末资金面偏紧，加之机构调仓，市场缺乏新的做多题材和个股，投资者心态不稳，且市场预期明年金融监管力度将加强，地缘政治也对市场形成扰动，多因素令利空居于主导地位，市场本身的弱势比较难以扭转。（完） (整理 侯向明/张晓翀/吕雯瑾/孙琦子; 审校 杨淑祯)