FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
重温稿-台湾货币市场：逢周五需求稍升调度需求攀高，市况稳健短率平稳
频道
专题
焦点：期货市场暗示比特币目前的凌厉涨势将会放缓
比特币
焦点：期货市场暗示比特币目前的凌厉涨势将会放缓
欧盟和美国、日本将联手对抗中国的产能过剩--消息
国际财经
欧盟和美国、日本将联手对抗中国的产能过剩--消息
焦点：美国贸易代表称WTO偏离贸易重点 对某些发展中国家太宽松
深度分析
焦点：美国贸易代表称WTO偏离贸易重点 对某些发展中国家太宽松
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 11, 2017 / 12:04 AM / in 2 days

重温稿-台湾货币市场：逢周五需求稍升调度需求攀高，市况稳健短率平稳

3 分钟阅读

    * 逢周五需求稍升，部分小银行有调度需求
    * 市况稳健，短率平稳
    * 短票市况偏向平稳
    * 虽有公债及国际债交割，但RP利率仍旧持稳

     记者 高洁如
    路透台北12月8日 - 台湾银行间短率周五大致平稳。资金调度人士表示，逢周五需求稍升，部分小银行有
调度需求，不过市场资金偏向充裕，外商银仍有多余资金，市况稳健。
      
    资金调度人士表示，小型银行可能资金来源也广，到处询价，拆入对象选择不少。此外近期台币走势也备
受关注，外商银资金尚称充裕。
    
    〞今天票券公司没有缺口，银行算很平稳，没什么动静，〞一位小银行交易员说。
    
    他们说，外商银对周五的七天期定存单一向捧场，是多余资金的好去处。尤其近期换汇交易盛行，外商银
台币资金不少，仍是资金供应方，且台币表现平稳，外商银尚无大举汇出的迹象。
       
 本地时间17:20                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.015              　　　　 30.025       
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII        10,398.62                  10,355.76  
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.280%              0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.370%              0.180-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.370%              0.190-0.370%
    
    **短票成交稳**
    
    短票方面，今日交易市况与上日相似，市场资金供应稳健，目前已及早开始跨年的承做，纾缓跨年的紧张
气氛。
    
    〞没什么状况，资金很宽松，〞一家大型票券商交易员说。
    
    他们也表示，本月底是跨年，各方并不敢掉以轻心，调度上仍倾向小心翼翼，基本上先拿跨年的资金，利
率可以稍做退让。
            
    〞年底了我比较担心一点，利率可以到0.40%，不然只做到0.38%而已。〞另一家老票券商交易员说。
    
    今日30天短票的成交利率在0.38-0.40%，以0.39%最多。市况与上日大致相似。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.391%，区间在0.35-0.41%，成交73.36亿台币
；前日加权平均利率在0.387%，区间在0.30-0.41%，成交117.83亿台币。
    
    台湾央行周五发行3,717亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,726亿台币，发行余额减9亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆1,495.5亿台币；分别是周一1,009亿、周二903亿、周三3,593亿、周四2,8
79亿和周五3,111.5亿。
    
    拆款中心资料显示，周五银行超额准备283亿台币，累计至周日超额准备1,374亿台币、加计前期1%
的超额准备3,324亿台币。    
    
            
    **虽有公债及国际债交割，但RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，虽然今日有公债交割，国际债亦有交割的紧缩因素，但市
况仍平稳宽裕，资金不缺。
    
    〞我有资金缺口但蛮好找的，寿险有钱，银行也有。〞一位大型证券商交易员说。
    
    他们认为，下周已是12月中旬，先前密集安排落点排开月底，因此下周的债券附买回到单仍算多，不过再
过去则会明显缩手。利率上为求跨月(年)则会更有弹性。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，10天期内公债RP利率主要在0.30-0.31%；公司债RP
利率在0.40-0.42%，为求跨年成交则拉高至0.42-0.43%。 

    周五交割紧缩因素有：Nomura International Funding将发行1.7亿美元债，以及财政部二次增额发行10
年期106甲9期公债，金额250亿台币。     
    
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率不变，极短天期利率在0.25-0.30%；跨月公债RP利率区间在0.31%
；跨月公司债RP利率主要成交在0.32-0.33%。(完) 

 (审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below