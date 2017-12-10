更新版 1-《全球汇市》美元在美就业数据出炉后保持涨势，薪资数据拖累其脱离日高

(新增文末报价表格) * 11月美国薪资涨幅不及预期 * 薪资数据显示通胀仍低－分析师 * 美元从三周高位回落 路透纽约12月8日 - 美元兑欧元和日圆周五上涨，盘中交投震荡，因报告显示11月美国 经济创造的就业岗位超过预期，但薪资数据令分析师失望，抑制了美元的涨势。 这可能拖累明年美国的升息步伐，因薪资增长疲弱，反映通胀持续偏低，令美联储倍感 纠结，分析师称。 在数据公布后，美元从三周高位回落，而欧元兑美元扳回部分跌幅，但今日仍然下跌。 劳工部周五报告，11月非农就业岗位增加22.8万个，随着近期飓风造成的影响逐步消退 ，企业普遍加大招聘力度。接受路透访查的分析师预期为增长20万个岗位。 不过，分析师表示，平均时薪低于预期。11月平均时薪增长5美分，或0.2%，但分析师 原本预计增长0.3%。这导致上月薪资年增幅为2.5%，弱于预期的增长2.7%。 “缺乏薪资压力，将不会改变美联储在下周会议上升息的意愿，但肯定会成为下任美联 储主席明年讨论的重点，”纽约梅隆银行资深全球市场策略师Marvin Loh说。 在数据发布后，美元兑日圆 缩减涨幅，但全日仍上涨0.4%，报113.52日圆。欧元 兑美元 缩减跌幅，周五尾盘持平在1.1767美元。 美元指数 升0.1%，报93.899。 市场广泛预期美联储将在下周政策会议上升息，目前预计美联储明年将升息两至三次。 市场已消化下周加息，投资者将更多地关注美联储对明年货币政策前景的暗示。在9月 发布的上一季经济预估中，美联储预计明年将加息三次。 摩根大通分析师Michael Feroli认为，明年加息可能多至四次，在下周发布的最新预估 中，美联储可能在9月预期的基础上，下调失业率预估，普遍上调国内生产总值(GDP)增长率 预估。 “这两项预估调整，应直接支持美联储加快利率正常化步伐，”Feroli说。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1764 1.1771 -0.06 +11.90 1.0513 美元/日圆 113.48 113.08 +0.35 -2.90 116.87 欧元/日圆 133.58 133.12 +0.35 +8.48 123.14 美元/瑞郎 0.9928 0.9942 -0.14 -2.46 1.0178 英镑/美元 1.3389 1.3473 -0.62 +8.54 1.2336 美元/加元 1.2843 1.2849 -0.05 -4.37 1.3430 美元/离岸人民币 6.6227 6.6235 -0.01 -5.02 6.9726 澳元/美元 0.7504 0.7511 -0.09 +4.01 0.7215 欧元/瑞郎 1.1680 1.1705 -0.21 +8.99 1.0717 欧元/英镑 0.8788 0.8737 +0.58 +3.17 0.8518 新西兰元/美元 0.6838 0.6829 +0.13 -1.48 0.6941 美元/挪威克朗 8.2981 8.3139 -0.19 -3.92 8.6370 欧元/挪威克朗 9.7683 9.7883 -0.20 +7.51 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4462 8.4825 -0.43 -7.26 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9427 9.9885 -0.46 +3.79 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)