重温稿-中国经济：推动实施国家大数据战略，加快建设数字中国--习近平

路透北京12月9日 - 中国国家主席习近平表示，应该审时度势、精心谋划，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析大数据发展取得的成绩和存在的问题，推动实施国家大数据战略；加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。

新华社周六援引他在主持中共中央政治局第二次集体学习时的讲话称，要面向国家重大需求和国民经济发展主战场，全面实施促进大数据发展行动，完善大数据发展政策环境。坚持数据开放、市场主导，形成数据驱动型创新体系和发展模式，培育造就一批大数据领军企业。

​习近平强调，要推动大数据技术产业创新发展。中国网络购物、移动支付、共享经济等数字经济新业态新模式蓬勃发展，走在了世界前列。要瞄准世界科技前沿，集中优势资源突破大数据核心技术，加快构建自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统。

要加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，统筹规划政务数据资源和社会数据资源，完善基础信息资源和重要领域信息资源建设，“形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。”

​他指出，要建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制，推进政府管理和社会治理模式创新。要以推行电子政务、建设智慧城市等为抓手，以数据集中和共享为途径，推动技术融合、业务融合、数据融合，打通信息壁垒，形成覆盖全国、统筹利用、统一接入的数据共享大平台，构建全国信息资源共享体系。

要充分利用大数据平台，综合分析风险因素，提高对风险因素的感知、预测、防范能力。要加强政企合作、多方参与，加快公共服务领域数据集中和共享，推进同企业积累的社会数据进行平台对接。并加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间。

同时，要运用大数据促进保障和改善民生。推进“互联网+教育”、“互联网+医疗”、“互联网+文化”等，推进教育、就业、社保、医药卫生、住房、交通等领域大数据普及应用，深度开发各类便民应用。

习近平并强调，要切实保障国家数据安全。加强关键信息基础设施安全保护，强化国家关键数据资源保护能力，增强数据安全预警和溯源能力。要加强政策、监管、法律的统筹协调，加快法规制度建设，并完善数据产权保护制度，加强国际数据治理政策储备和治理规则研究，提出中国方案。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)