重温稿-中国金融：资管新规确定前会充分考虑对银行和市场的影响--银监会官员

路透北京12月9日 - 针对新近发布的资管新规征求意见，中国银监会审慎规制局副局长刘志清周六表示，资管新规确定前会充分考虑对银行和市场的影响，希望各方多提意见，最终产生好的方法，并且能够平稳实施。

新华网援引他在“2017中国新金融高峰论坛”上的话称，新规强调的监管防线包括：通过前瞻性提示，限制机构的风险承担，在法治范围内愿意做什么就做什么，有提示；通过完善规制，提高机构的管理诉求；要提高整体的风险吸收水平和能力，动态的瞬时吸收能力。 刘志清说，“今年提到资管新规，其实就是第二个方向，即完善规制。新规在确定之前一定会充分考虑对银行和市场的影响。”

他指出，2017年监管有一项重要的任务，其中资管行业是特别需要完善规制的。对于资管新规各方面都比较关注，各方观点不一样，但是一个非常重要的关注点，就是过渡期和整改的安排，对银行的影响是个非常重要的问题。 刘志清表示，新规提出了高要求，也为未来资管的发展确立了很好的目标。第一步，实际上也是当前和实施后重要的问题，就是怎样把现在30万亿的银行理财产品改造。 关于银行达标的难度，他认为，“各家银行的情况不太一样，比如说非标多一些，其中隐藏一些高风险的因素，做了很多高杠杆并且产生了浮亏。但是，30万亿理财其实80%以上都没问题，这是一个很好的基础。” 此外，要关注整体的情况，过渡期逐步减少，这个过程中投资者行为在调整，市场的产品结构也在调整。银行理财产品主要还是信息，面对一些低风险、低差异成本的资金，随着调整逐步减少成本。“规则提出的要求高了，本身也是对监管能力的考验。”

参与人士稍早援引10家股份行近期研讨后达成的一致意见指出，资管业务指导意见有利于统一各类资管产品的监管标准，消除监管套利，防范业务风险；但部分条款实施后，对金融市场的影响力较大，可能引发系统性金融风险，建议适当延长过渡期，并逐步有序打破刚性兑付。

中国央行、银监会等五部委11月17日联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管；过渡期自指导意见发布实施后至2019年6月30日。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)