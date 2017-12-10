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重温稿-《全球汇市》美元在美就业数据出炉后保持涨势，薪资数据拖累其脱离日高
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#市场报道
December 10, 2017 / 11:04 PM / in a day

重温稿-《全球汇市》美元在美就业数据出炉后保持涨势，薪资数据拖累其脱离日高

3 分钟阅读

 (　)
    * 11月美国薪资涨幅不及预期
    * 薪资数据显示通胀仍低－分析师
    * 美元从三周高位回落

    路透纽约12月8日 - 美元兑欧元和日圆周五上涨，盘中交投震荡，因报告显示11月美国
经济创造的就业岗位超过预期，但薪资数据令分析师失望，抑制了美元的涨势。
        
    这可能拖累明年美国的升息步伐，因薪资增长疲弱，反映通胀持续偏低，令美联储倍感
纠结，分析师称。

    在数据公布后，美元从三周高位回落，而欧元兑美元扳回部分跌幅，但今日仍然下跌。

    劳工部周五报告，11月非农就业岗位增加22.8万个，随着近期飓风造成的影响逐步消退
，企业普遍加大招聘力度。接受路透访查的分析师预期为增长20万个岗位。            
    
    不过，分析师表示，平均时薪低于预期。11月平均时薪增长5美分，或0.2%，但分析师
原本预计增长0.3%。这导致上月薪资年增幅为2.5%，弱于预期的增长2.7%。
    
    “缺乏薪资压力，将不会改变美联储在下周会议上升息的意愿，但肯定会成为下任美联
储主席明年讨论的重点，”纽约梅隆银行资深全球市场策略师Marvin Loh说。
    
    在数据发布后，美元兑日圆      缩减涨幅，但全日仍上涨0.4%，报113.52日圆。欧元
兑美元      缩减跌幅，周五尾盘持平在1.1767美元。
    
    美元指数      升0.1%，报93.899。
    
    市场广泛预期美联储将在下周政策会议上升息，目前预计美联储明年将升息两至三次。
    
    市场已消化下周加息，投资者将更多地关注美联储对明年货币政策前景的暗示。在9月
发布的上一季经济预估中，美联储预计明年将加息三次。
        
    摩根大通分析师Michael Feroli认为，明年加息可能多至四次，在下周发布的最新预估
中，美联储可能在9月预期的基础上，下调失业率预估，普遍上调国内生产总值(GDP)增长率
预估。
    
    “这两项预估调整，应直接支持美联储加快利率正常化步伐，”Feroli说。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1764   1.1771   -0.06  +11.90   1.0513
    美元/日圆                   113.48   113.08   +0.35   -2.90   116.87
    欧元/日圆                   133.58   133.12   +0.35   +8.48   123.14
    美元/瑞郎                   0.9928   0.9942   -0.14   -2.46   1.0178
    英镑/美元                   1.3389   1.3473   -0.62   +8.54   1.2336
    美元/加元                   1.2843   1.2849   -0.05   -4.37   1.3430
    美元/离岸人民币                6.6227   6.6235   -0.01   -5.02   6.9726
    澳元/美元                   0.7504   0.7511   -0.09   +4.01   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1680   1.1705   -0.21   +8.99   1.0717
    欧元/英镑                   0.8788   0.8737   +0.58   +3.17   0.8518
    新西兰元/美元               0.6838   0.6829   +0.13   -1.48   0.6941
    美元/挪威克朗               8.2981   8.3139   -0.19   -3.92   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.7683   9.7883   -0.20   +7.51   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4462   8.4825   -0.43   -7.26   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.9427   9.9885   -0.46   +3.79   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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