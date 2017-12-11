更新版 1-新债招标：河南七年专项地方债利率较下限上浮25个bp--业内人士

(新增七年专项债招标结果) 路透上海12月11日 - 业内人士周一透露，中国河南省下午招标发行的七年期专项地方 债，中标利率4.15%，较投标区间下限上浮25个基点(bp)，投标倍数为2.64倍。 河南稍早招标续发行的三年期一般地方债，中标收益率3.9066%，较投标区间下限上浮 约15个bp，投标倍数为2.07倍。 上述一般债和专项债全部为置换债券；中债资信评估有限公司对上述债券评级全部为AA A级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 利率 上浮幅度 倍数 起息日 一般债券 3年 0.14 3.9066% +15 2.07 6月5日 专项债券 7年 19 4.15% +25 2.64 12月12日 总计 19.14 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格/利率。投标标位区间下限为中债 国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该 平均值上浮20%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方 债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部 门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。（完） (发稿 边竞； 审校 林高丽)