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更新版 1-新债招标：河南七年专项地方债利率较下限上浮25个bp--业内人士
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December 11, 2017 / 7:45 AM / in a day

更新版 1-新债招标：河南七年专项地方债利率较下限上浮25个bp--业内人士

1 分钟阅读

 (新增七年专项债招标结果)
    路透上海12月11日 - 业内人士周一透露，中国河南省下午招标发行的七年期专项地方
债，中标利率4.15%，较投标区间下限上浮25个基点(bp)，投标倍数为2.64倍。     
    
    河南稍早招标续发行的三年期一般地方债，中标收益率3.9066%，较投标区间下限上浮
约15个bp，投标倍数为2.07倍。 
    
    上述一般债和专项债全部为置换债券；中债资信评估有限公司对上述债券评级全部为AA
A级。    
        
    具体发行明细如下：   
      类别         期限   规模(亿元)    利率    上浮幅度    倍数      起息日
    一般债券       3年       0.14     3.9066%      +15      2.07      6月5日
    专项债券       7年        19       4.15%      +25       2.64     12月12日
      总计                  19.14                                        
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为价格/利率。投标标位区间下限为中债
国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该
平均值上浮20%。
 
    中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方
债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部
门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。（完）         

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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