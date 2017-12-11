更新版 1-中国汇市：人民币近收平，波动区间狭窄市场静待美联储利率决议

* 人民币近收平，中间价结束十连跌 * 人民币对连续反弹美指无反应 * 短期人民币料延续窄幅波动 * 关注美联储议息会议是否有更多指引 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月11日 - 人民币兑美元即期周一近收平，微升2点，中间 价则结束十连跌。交易员指出，隔夜美元指数仍只是对中间价产生影响，并推高了人民币汇 率指数；而日内美指回落的影响被购汇抵消，汇价维持窄幅波动。市场在等待本周美联储议 息会议会否有进一步指引。 他们并指出，年底临近市场流动性略有减少，机构亦无意掀起波澜，以平客盘为主；而 汇率平稳走势亦令交投空间锐减，自营更愿意做大成交量。本周美联储加息预期或已基本消 化，市场更关注监管层是否会跟进调整市场利率。 “到了年底，大家不想做方向性交易，不想拿头寸，更愿意做量，所以波动就很小。” 一中资行交易员称。 他并指出，今日美元指数较上日小幅回调，但被购汇抵消，导致汇价维持平稳。 “市场太稳了，大家都没什么交易动力。”一中资行交易员称。 全球汇市方面，美元兑日圆周一上探四周高位，受到美国升息预期的支撑。比特币期货 开始交易，吸引关注。市场普遍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周三结束的两日 政策会议上升息，且2018年可能会再升息两或三次。但低迷的通胀给明年的政策前景蒙阴。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6173 6.6175 0.00% FXS> 中间价 6.6152 6.6218 0.10% 成交额<CNYSPTVOL=C 256.86亿美元 265.87亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 47 日低6.619 日高6.6143 今年以来升贬幅度 5.02% 2005年汇改以来升贬 25.07% 幅度 一年期美元/人民币 1072 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.621 6.6231 一年期NDF<CNY1YNDF 6.765 6.776 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.617元； 人民币兑欧元、日圆和英镑的 参考汇率分别为7.7962元、5.8331元和8.8586元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)