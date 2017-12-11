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更新版 1-中国汇市：人民币近收平，波动区间狭窄市场静待美联储利率决议
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#亚洲
December 11, 2017 / 9:15 AM / in a day

更新版 1-中国汇市：人民币近收平，波动区间狭窄市场静待美联储利率决议

2 分钟阅读

    * 人民币近收平，中间价结束十连跌
    * 人民币对连续反弹美指无反应
    * 短期人民币料延续窄幅波动
    * 关注美联储议息会议是否有更多指引

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月11日 - 人民币兑美元即期周一近收平，微升2点，中间
价则结束十连跌。交易员指出，隔夜美元指数仍只是对中间价产生影响，并推高了人民币汇
率指数；而日内美指回落的影响被购汇抵消，汇价维持窄幅波动。市场在等待本周美联储议
息会议会否有进一步指引。
    
    他们并指出，年底临近市场流动性略有减少，机构亦无意掀起波澜，以平客盘为主；而
汇率平稳走势亦令交投空间锐减，自营更愿意做大成交量。本周美联储加息预期或已基本消
化，市场更关注监管层是否会跟进调整市场利率。
    
    “到了年底，大家不想做方向性交易，不想拿头寸，更愿意做量，所以波动就很小。”
一中资行交易员称。
    
    他并指出，今日美元指数较上日小幅回调，但被购汇抵消，导致汇价维持平稳。

   “市场太稳了，大家都没什么交易动力。”一中资行交易员称。

    全球汇市方面，美元兑日圆周一上探四周高位，受到美国升息预期的支撑。比特币期货
开始交易，吸引关注。市场普遍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周三结束的两日
政策会议上升息，且2018年可能会再升息两或三次。但低迷的通胀给明年的政策前景蒙阴。

 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日            升贬
 元                                               
 即期成交价格<CNY=C     6.6173        6.6175          0.00%
               FXS>                               
   中间价               6.6152        6.6218          0.10%
 成交额<CNYSPTVOL=C  256.86亿美元  265.87亿美元          
               FXT>                               
 日内波动幅度(pips)       47         日低6.619      日高6.6143
   今年以来升贬幅度                                        5.02%
 2005年汇改以来升贬                                       25.07%
               幅度                               
  一年期美元/人民币          1072                               
               掉期                               
                                                  
                                                         
 离岸人民币市场          今日          上日                     
   CNH即期              6.621         6.6231                    
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.765          6.776                    
              OR=>                                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.617元；
人民币兑欧元、日圆和英镑的
参考汇率分别为7.7962元、5.8331元和8.8586元。
 
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)

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