更新版 1-台湾央行：尾盘未进场干预汇率，台币走势不必然与韩元相同

(新增台湾央行副总裁杨金龙说明)

路透台北12月11日 - 台湾央行副总裁杨金龙周一表示，近来央行尾盘并未进场干预台币汇率，且强调台币汇率走势不必然与韩元相同。

他并称，近期韩元升值幅度较大，而台币升幅相对较小，外界因而猜测央行尾盘进场干预。事实上，10月以来韩元对美元升幅较台币对美元升幅大，主要是反应韩国的经济成长动能转强、外资汇入较台湾多，促使韩元升幅大于台币。

〞我们也没有拉尾盘啊。〞杨金龙说。

他表示，根据路透社页面显示，今年9月以来台币汇率最后一盘与前一盘的价格变动幅度并不大，且数据亦显示，台币汇率最后一盘波动幅度仅0.007%，〞这表示央行没有进场干预。〞

他并称，10月以来台币兑美元波动幅度不大，且在30元附近狭幅波动，甚至在升破30元大关后，随即又回贬30元以上，〞这表示市场(美元)供需非常平衡，波动幅度才会很小。〞

同时，央行新闻稿亦称，2017年中以来，台湾对外贸易持续出超，外汇供给增加；而台币对美元汇率仍多在30元价位左右盘整，主因外资汇出增加，且当台币对美元升值及日圆对美元贬值时，民众购买美元及日圆等外币意愿转强，此外汇需求量的增加平衡了外汇市场的供需。

〞当台币走升、美元价格走低时，包括进口商和散户均进场低接美元，因为美元变便宜，大家买便宜的美元。〞杨金龙说。

他说，据央行统计，本地全体银行外汇存款余额去年12月底仅5兆142亿台币，至10月底则增至5兆4,913亿，短短10个月即增加4,771亿台币(约156亿美元)，此举亦显示当台币走强、美元变便宜时进口商和民众即进场低接美元，这也是造成近期台币兑美元最后一盘波动幅度很低的因素之一。

而在外资动向方面，杨金龙表示，今年因全球股市表现佳，外资不论是在现金股利入帐，抑或是在卖超台股后，由于再投资的意愿较高，因而出现外资卖超台股，却未同步大举汇出的现象。

他还说，外资汇入后亦有部分资金投入债市，但投资债市的规模远远不及投资股市大。

至于本地寿险业海外投资方面，杨金龙表示，由于寿险业持有庞大的长期保险资金，惟本地缺乏长期投资工具可供其投资，为避免期限错配(maturity mismatch)风险，寿险业者多会投资海外长期且收益率较高的标的，〞这些都是民营寿险业者自行决定的投资行为，并非主管机关的鼓励。〞

台币兑美元周一微收跌报30.018；至于多数新兴亚币今日则走坚，因美元整体走软，美国之前公布的薪资数据令人失望，引发对美国明年升息步伐的疑虑。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)