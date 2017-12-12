更正-东南亚股市：新加坡股市收高1%创两年半最高收位，越南股市大跌2.4%(12月11日)

(因英文原文有误，删除内文最后一段有关泰国股市的表述以及文末表格中泰国股市的报价，因泰国股市逢假 期休市) 路透12月11日 - 新加坡股市 周一上涨1%，录得两年半最高收盘点位，受金融股上涨提振。越南股 市 则大跌2.4%，创下近两年最大跌幅。 新加坡主要银行--大华银行 、华侨银行 和星展集团 均飙升至纪录收盘高位 。 新加坡最大出租车运营公司ComfortDelGro Corp 大涨6.3%，该公司周五称，将购买优步(Uber) 一家子公司51%的股权。 周五美国公布的就业数据强劲，中国公布的贸易数据优于预期，也鼓舞了亚洲股市。0924GMT，MSCI明晟 亚太地区(除日本)指数 涨0.7%至553.25点，远高于近来的两个月低点542.27。 越南股市为五个交易日来第四度下跌。该市场是年初迄今表现最佳的东南亚股市，截至周五收盘累计涨幅 超过41%。 菲律宾股市 扳回盘初跌幅，收在两周高位。评级机构惠誉周一将菲律宾长期外币发行人违约评级从 “BBB-”上调至“BBB”，展望稳定。惠誉称菲律宾宏观经济表现持续强劲，健全的政策为经济持续高增长提 供支撑。 马来西亚股市 和印尼股市 略收低。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 423.38 1.73 +0.41 +21.11 349.57 新加坡 3460.45 35.81 +1.05 +20.12 2880.76 马来西亚 1719.47 -1.78 -0.10 +4.74 1641.73 印尼 6026.63 -4.33 -0.07 +13.78 5296.71 菲律宾 8358.57 53.87 +0.65 +22.19 6840.64 越南 917.45 -22.71 -2.42 +37.99 664.87 (完)