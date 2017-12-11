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更新版 1-《全球汇市》美元反弹，预期美联储周三将加息
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December 11, 2017 / 10:26 PM / in 19 hours

更新版 1-《全球汇市》美元反弹，预期美联储周三将加息

3 分钟阅读

    * 预期美联储周三将加息
    * 通胀忧虑向美元施压
    * 纽约发生一起爆炸，引发对日圆和瑞郎的避险买需
    * 比特币期货开始交易，比特币价格急升至纪录高位

 (新增汇率表格)
    路透纽约12月11日 - 美元周一扳回大部分早盘录得的跌幅，市场预期周三美国联邦储
备理事会(美联储/FED)将宣布加息，尽管对通胀温和的担忧持续压制美元。
        
    当美联储周三结束为期两天的12月政策会议，投资者将注意美联储官员对低通胀的关切
，以及这将降低明年加息的可能性的迹象。    
    
    上周五发布的就业报告显示，美国薪资增长温和，加重了对通胀将继续温和的担忧，使
美联储能够进行进一步加息的难度加大。
    
    “在上周就业数据公布后，以及本周美联储政策会议举行前，市场略为谨慎，尤其是如
果叶伦对通胀数据表示失望，以及这将如何影响明年加息的前景，”道明证券外汇策略部门
北美主管Mark McCormick表示。
    
    美元指数      尾盘下跌0.09%，报93.82，稍早低见93.666。
    
    本周三发布的美国消费者物价指数(CPI)将是关键的数据焦点，投资者将从中寻找物价
压力的进一步线索。
        
    美元缩减跌幅，因美国公债收益率从早上触及的低位反弹。纽约最繁忙的交通枢纽之一
发生一起爆炸，带动了对美债的避险买盘，公债收益率因而走软。
    
    “这是美元反弹的主要原因，”Asset Management董事总经理Kathy Lien说。
    
    在纽约港务局客运中心发生爆炸后，避险货币日圆和瑞郎上涨。纽约市市长白思豪表示
，这是一起“未遂恐怖袭击”。            
        
    美元兑日圆      尾盘下跌0.01%，至113.47日圆，兑瑞郎      下滑0.22%，报0.99瑞
郎。
        
    新西兰元兑美元      跳涨逾1%，此前新西兰政府任命现任养老金基金执行总裁奥尔(A
drian Orr)为新西兰央行下任总裁，            市场押注这一决定令新西兰的货币政策不
会有重大的调整。
    
    比特币也受关注，因比特币期货开始在CBOE Global Markets交易。
    
    比特币          在卢森堡Bitstamp交易所暴涨逾16%，升穿17,000美元，再创新高。
        
    交投最活跃的期货合约       开盘报15,460美元，之后跳升至高位18,850美元，尾盘
报17,900美元。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价 
    欧元/美元                   1.1768   1.1764   +0.03  +11.94   1.0513
    美元/日圆                   113.55   113.48   +0.06   -2.84   116.87
    欧元/日圆                   133.63   133.58   +0.04   +8.52   123.14
    美元/瑞郎                   0.9917   0.9928   -0.11   -2.56   1.0178
    英镑/美元                   1.3337   1.3389   -0.39   +8.11   1.2336
    美元/加元                   1.2854   1.2843   +0.09   -4.29   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6205   6.6227   -0.03   -5.05   6.9726
    澳元/美元                   0.7524   0.7504   +0.27   +4.28   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1670   1.1680   -0.09   +8.89   1.0717
    欧元/英镑                   0.8824   0.8788   +0.41   +3.59   0.8518
    新西兰元/美元               0.6910   0.6838   +1.05   -0.45   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3825   8.2981   +1.02   -2.95   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.8636   9.7683   +0.98   +8.56   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.5033   8.4462   +0.68   -6.64   9.1077
    欧元/瑞典克朗              10.0053   9.9427   +0.63   +4.44   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/张涛；审校 李军/龚芳)

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