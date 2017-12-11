更新版 1-《全球汇市》美元反弹，预期美联储周三将加息

* 预期美联储周三将加息 * 通胀忧虑向美元施压 * 纽约发生一起爆炸，引发对日圆和瑞郎的避险买需 * 比特币期货开始交易，比特币价格急升至纪录高位 (新增汇率表格) 路透纽约12月11日 - 美元周一扳回大部分早盘录得的跌幅，市场预期周三美国联邦储 备理事会(美联储/FED)将宣布加息，尽管对通胀温和的担忧持续压制美元。 当美联储周三结束为期两天的12月政策会议，投资者将注意美联储官员对低通胀的关切 ，以及这将降低明年加息的可能性的迹象。 上周五发布的就业报告显示，美国薪资增长温和，加重了对通胀将继续温和的担忧，使 美联储能够进行进一步加息的难度加大。 “在上周就业数据公布后，以及本周美联储政策会议举行前，市场略为谨慎，尤其是如 果叶伦对通胀数据表示失望，以及这将如何影响明年加息的前景，”道明证券外汇策略部门 北美主管Mark McCormick表示。 美元指数 尾盘下跌0.09%，报93.82，稍早低见93.666。 本周三发布的美国消费者物价指数(CPI)将是关键的数据焦点，投资者将从中寻找物价 压力的进一步线索。 美元缩减跌幅，因美国公债收益率从早上触及的低位反弹。纽约最繁忙的交通枢纽之一 发生一起爆炸，带动了对美债的避险买盘，公债收益率因而走软。 “这是美元反弹的主要原因，”Asset Management董事总经理Kathy Lien说。 在纽约港务局客运中心发生爆炸后，避险货币日圆和瑞郎上涨。纽约市市长白思豪表示 ，这是一起“未遂恐怖袭击”。 美元兑日圆 尾盘下跌0.01%，至113.47日圆，兑瑞郎 下滑0.22%，报0.99瑞 郎。 新西兰元兑美元 跳涨逾1%，此前新西兰政府任命现任养老金基金执行总裁奥尔(A drian Orr)为新西兰央行下任总裁， 市场押注这一决定令新西兰的货币政策不 会有重大的调整。 比特币也受关注，因比特币期货开始在CBOE Global Markets交易。 比特币 在卢森堡Bitstamp交易所暴涨逾16%，升穿17,000美元，再创新高。 交投最活跃的期货合约 开盘报15,460美元，之后跳升至高位18,850美元，尾盘 报17,900美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1768 1.1764 +0.03 +11.94 1.0513 美元/日圆 113.55 113.48 +0.06 -2.84 116.87 欧元/日圆 133.63 133.58 +0.04 +8.52 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9928 -0.11 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.3337 1.3389 -0.39 +8.11 1.2336 美元/加元 1.2854 1.2843 +0.09 -4.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.6205 6.6227 -0.03 -5.05 6.9726 澳元/美元 0.7524 0.7504 +0.27 +4.28 0.7215 欧元/瑞郎 1.1670 1.1680 -0.09 +8.89 1.0717 欧元/英镑 0.8824 0.8788 +0.41 +3.59 0.8518 新西兰元/美元 0.6910 0.6838 +1.05 -0.45 0.6941 美元/挪威克朗 8.3825 8.2981 +1.02 -2.95 8.6370 欧元/挪威克朗 9.8636 9.7683 +0.98 +8.56 9.0858 美元/瑞典克朗 8.5033 8.4462 +0.68 -6.64 9.1077 欧元/瑞典克朗 10.0053 9.9427 +0.63 +4.44 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿/张涛；审校 李军/龚芳)