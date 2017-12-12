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更正-金属期市：上期所多数金属上涨，有迹象显示国内供应减少
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#亚洲
2017年12月12日 / 早上7点42分 / 2 天前

更正-金属期市：上期所多数金属上涨，有迹象显示国内供应减少

1 分钟阅读

 (更正：因英文原文有误，倒数第二段改为“LME三个月期铜小跌”，非
“收盘小跌”)
    路透悉尼12月12日 - 上海基本金属期货周二大多上扬，因有迹象显
示，与中国政府的环境治理行动相关的供应减少将导致进口需求增加。
    
    中国2013年公布了一项“行动计划”，减少工厂造成的污染，之后又
出台了进一步的政策。
    
    中国工业和信息化部与环境保护部今年11月初联合下发通知，将开展
京津冀及周边地区“2+26”城市部分工业行业2017-2018年秋冬季错峰生
产工作，石家庄、唐山等部分城市在采暖季钢铁产能限产50%，以推进京
津冀及周边地区秋冬季环境空气质量持续改善。            
    
    瑞银集团(UBS)在一份行业战略文件中称，其认为中国对减少空气、
土地和水污染的关注将是大宗商品的主要驱动因素。
    
    “在我们看来，未来四周尤其重要，因为12月通常是一年中污染最严
重的月份，”瑞银说。
    
    上海期交所主力期铜        收涨1%至每吨52,070元人民币(7,864.1
3美元)。
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜       小跌至每吨6,655美元，上
日涨1.5%。
    
    上海期铅        收高3.7%，期锌        收高1%。(完) (编译 张明钧/张荻； 审校 王洋/白云)

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