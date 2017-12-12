更正-金属期市：上期所多数金属上涨，有迹象显示国内供应减少

(更正：因英文原文有误，倒数第二段改为“LME三个月期铜小跌”，非 “收盘小跌”) 路透悉尼12月12日 - 上海基本金属期货周二大多上扬，因有迹象显 示，与中国政府的环境治理行动相关的供应减少将导致进口需求增加。 中国2013年公布了一项“行动计划”，减少工厂造成的污染，之后又 出台了进一步的政策。 中国工业和信息化部与环境保护部今年11月初联合下发通知，将开展 京津冀及周边地区“2+26”城市部分工业行业2017-2018年秋冬季错峰生 产工作，石家庄、唐山等部分城市在采暖季钢铁产能限产50%，以推进京 津冀及周边地区秋冬季环境空气质量持续改善。 瑞银集团(UBS)在一份行业战略文件中称，其认为中国对减少空气、 土地和水污染的关注将是大宗商品的主要驱动因素。 “在我们看来，未来四周尤其重要，因为12月通常是一年中污染最严 重的月份，”瑞银说。 上海期交所主力期铜 收涨1%至每吨52,070元人民币(7,864.1 3美元)。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌至每吨6,655美元，上 日涨1.5%。 上海期铅 收高3.7%，期锌 收高1%。(完) (编译 张明钧/张荻； 审校 王洋/白云)