更新版 1-台湾货币市场：新增需求升温大行调升短率，资金趋紧短票买盘弱

* 银行间短率微扬，大行拉升拆款利率 * 外资汇出资金略趋紧，拆款需求升温 * 银行买票意愿下降，短票利率暂持稳 * RP市场银行多偏保守，跨年利率微升 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北12月12日 - 台湾银行间短率周二微扬。资金调度人士表示，今天开始感受到 资金有偏紧的迹象，拆款市场不仅到期大都续做，新增需求亦明显升温，一大型银行顺势调 升利率1个基点，对票券商一周利率自0.37%升至0.38%；对银行一至两周则拆在0.26-0.32% 。 他们指出，从外资近日连番卖超台股且呈净汇出，而央行又称尾盘未进场干预台币汇率 等来看，多少会对市场资金产生紧缩效果；加上部分大型银行手中可供拆借资金不多，大家 开始感觉到年关资金可能略为趋紧的压力。 〞今天有一些新增拆款需求，利率都上升1个基点。〞一大型型银行资调人员说，〞主 要我这里钱没有那么多啦。〞 票券商方面，一大型票券商资调人员称，这两天市场资金略趋紧，钱不太好拿；因此， 部分大型银行虽略为拉高利率，惟考量年底年关因素，都不敢太计较利率，到期都有续拆。 〞我抵死也要抱着他(大型银行)的大腿，打死都不走！〞前述票券商资调人员说，〞至 少他们可以跨年的机率大一些。〞 一资深汇银人士指出，近日外资在卖超台股后即陆续汇出，以昨天为例，外资即净汇出 超过1亿美元。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超49.11亿台币， 连 13个交易日卖超共计788.24亿台币；上交易日为卖超37.75亿台币。 台湾央行副总裁杨金龙周一表示，近来央行尾盘并未进场干预台币汇率，且强调台币T WD=TP汇率走势不必然与韩元相同。 台币兑美元周二收平盘，全日在窄幅区间内游走。交易员表示，外商银汇出明 显，惟年底将近出口商也入场抛汇，大大限缩台币的贬势。他们预料在美国联邦储备理事会 (FED)利率决议前，盘势料陷整理。 本地时间17:27 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.018 30.018 台湾加权股价指数<.TWII 10,443.28 10,473.09 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.280% 0.173-0.280% --一周拆款利率区间 0.179-0.380% 0.173-0.380% --两周拆款利率区间 0.230-0.380% 0.240-0.370% **银行买票意愿下降** 短票方面，票券商交易员称，时值进入中旬，市场资金已不及往常充沛，买票意愿亦跟 着降低，不少银行到期即抽回资金，利率则暂无大变化。 他们表示，今天资金缺口虽不大，但各银行提早调控年关资金，致资金供应不太稳定， 特别是进入中旬之后，已有更多银行称资金另有用途，短票买盘纷纷缩手，利率虽高低不一 ，但还没有人拉高利率。 〞主要是没买盘啦，买盘缩手了，早上问了几家银行，大家都说要用到钱。〞一大型票 券商交易员说，〞吓死人了，年关资金这么早就发动？〞 今日30天短票的成交利率在0.39-0.40%，上日则在0.38-0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%，区间在0.38-0.40%， 成交66.87亿台币；前日加权平均利率在0.388%，区间在0.36-0.40%，成交86.86亿台币。 台湾央行周二发行907亿台币定存单，发行余额增4亿台币。 本周到期台湾央行定存单金额共1兆1,495.5亿台币，余日到期金额分别为：周三3,593 亿、周四2,879亿及周五3,111.50亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备393亿台币，累计超额准备2,425亿台币、 加计前期1%的超额准备4,375亿台币。 **RP市场银行投信趋保守** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员说，受到裕隆汽车100亿台币公司债今天交割 影响，加上银行端称外汇方面有些资金需求，感觉上市场资金略为偏紧，部分银行甚至临时 抽回资金。 他们指出，进入中旬不仅银行自RP市场抽走资金，投信亦趋保守，造成今天市场资金偏 紧；利率则暂时按兵不动。 〞有一家银行临时抽钱，可能跟外资汇出有关，但有些欧系银行资金还是很充沛。〞一 大型证券商交易员说，〞再看看吧，15号交割的债券比较多，到时再看市场有什么变化。〞 票券商方面，交易员表示，银行和投信均抽资金，今天已感受到钱不太好拿，调度难度 升高，为引导银行跨年，因而拉升跨年利率1个基点。 〞我们尽量安排跨月资金，直接用利率引导客户跨月。〞一大型票券商交易员说，〞今 天普遍回钱，尤其是投信，清一色的回钱。〞 12月底前交割的债券：15日台湾电力将发行147亿台币无担保公司债、18日央行估发行4 00亿台币两年期定存单、20日法国东方汇理银行将发行7.82亿人民币宝岛债，及27日中国输 出入银行发行34亿台币金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，10天期内公债RP利率主要在0.30 -0.31%；公司债RP利率在0.40-0.42%；跨年利率方面，公债RP利率主要在0.31-0.32%，公司 债在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率跨年利率略升，极短天期利率在0.25-0.30%；公 债RP月内利率在0.28-0.30%，上日则在0.27-0.30%，跨年利率区间与上日相同，均在0.30-0 .32%。公司债方面，月内利率仍在0.28-0.33%，跨年成交在0.32-0.35%，上日在0.32-0.34% 。(完) (审校 林高丽)