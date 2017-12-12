更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，美联储利率决议前市场无意选择方向

* 人民币小幅收跌，中间价亦小跌 * 月中客盘购汇需求略有上升 * 人民币仍没有摆脱区间波动迹象 * 市场静待美联储议息会议 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月12日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，市场整体波幅比较有限。交易员 指出，月中客盘购汇需求略有上升，不过客盘结购汇较为均衡，人民币在美元反弹的带动下小跌，但目前并未 摆脱区间横向波动的迹象。 他们并指出，市场对本周美联储加息预期基本消化，但明年美国税改是否通过以及改革力度，还有美国基 建投资的力度，将影响明年美元指数走势。而年内除非美元有重大突破，人民币难有方向，自营机构亦更愿意 做大成交量。 “汇市窄幅震荡，两边的flow都有，明晚美联储议息，估计之前都是窄幅震荡。”一外资行交易员称，“ 临近年底，汇率不会有大的变动，明年就看美国税改是否通过。 亦有中资行交易员表示，目前观察美联储加息之后会不会有变化，估计大家任务都完成差不多，不少交易 员都休假去了。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二持坚于两周高点附近，交易员等候美国联邦储备理事会(美联储/FE D)本周的货币政策会议，以寻觅新的刺激因素。外界广泛预期美联储将在周三结束的为期两天的政策会议上决 定加息，且预计明年将进一步收紧政策。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6212 6.6173 -0.06% FXS> 中间价 6.6162 6.6152 -0.02% 成交额<CNYSPTVOL=C 264.46亿美元 256.86亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 139 日低6.6239 日高6.61 今年以来升贬幅度 4.96% 2005年汇改以来升贬 25.00% 幅度 一年期美元/人民币 1111 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6228 6.6219 一年期NDF<CNY1YNDF 6.7775 6.775 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6221元；人民币兑欧元EU RCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7956元、5.8363 元和8.8349元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)