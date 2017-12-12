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更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，美联储利率决议前市场无意选择方向
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#亚洲
2017年12月12日 / 上午9点17分 / 2 天前

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，美联储利率决议前市场无意选择方向

2 分钟阅读

    * 人民币小幅收跌，中间价亦小跌
    * 月中客盘购汇需求略有上升
    * 人民币仍没有摆脱区间波动迹象
    * 市场静待美联储议息会议

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月12日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，市场整体波幅比较有限。交易员
指出，月中客盘购汇需求略有上升，不过客盘结购汇较为均衡，人民币在美元反弹的带动下小跌，但目前并未
摆脱区间横向波动的迹象。
    
    他们并指出，市场对本周美联储加息预期基本消化，但明年美国税改是否通过以及改革力度，还有美国基
建投资的力度，将影响明年美元指数走势。而年内除非美元有重大突破，人民币难有方向，自营机构亦更愿意
做大成交量。
    
    “汇市窄幅震荡，两边的flow都有，明晚美联储议息，估计之前都是窄幅震荡。”一外资行交易员称，“
临近年底，汇率不会有大的变动，明年就看美国税改是否通过。

    亦有中资行交易员表示，目前观察美联储加息之后会不会有变化，估计大家任务都完成差不多，不少交易
员都休假去了。

    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二持坚于两周高点附近，交易员等候美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)本周的货币政策会议，以寻觅新的刺激因素。外界广泛预期美联储将在周三结束的为期两天的政策会议上决
定加息，且预计明年将进一步收紧政策。
 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美       今日           上日          升贬
 元                                                 
 即期成交价格<CNY=C      6.6212         6.6173        -0.06%
               FXS>                                 
   中间价                6.6162         6.6152        -0.02%
 成交额<CNYSPTVOL=C   264.46亿美元   256.86亿美元        
               FXT>                                 
 日内波动幅度(pips)       139         日低6.6239     日高6.61
   今年以来升贬幅度                                       4.96%
 2005年汇改以来升贬                                      25.00%
               幅度                                 
  一年期美元/人民币            1111                            
               掉期                                 
                                                    
                                                         
 离岸人民币市场           今日           上日                  
   CNH即期               6.6228         6.6219                 
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.7775          6.775                 
              OR=>                                  
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6221元；人民币兑欧元EU
RCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7956元、5.8363
元和8.8349元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)

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