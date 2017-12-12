更新版 1-《全球汇市》美元触及一个月高位，因预期美联储升息已成定局

* 市场预期美联储将在周三升息 * 美国税改计划提振经济成长希望 * 新西兰元兑美元触及一个月高位 (新增文末表格) 路透纽约12月12日 - 美元兑一篮子货币周二升至近一个月高位，美国联邦储备理事会( 美联储/FED)开始为期两天的政策会议，市场广泛预期联储在会议上将进行2015年以来的第 五次加息。 从目前的情况看，美国国会接近通过大规模税改议案，投资者将关注美联储官员对经济 加快成长前景更加乐观的信号，寻找下一年升息次数的线索。 “因税改立法势将在国会获得通过的事实，人们期待(美联储对经济的)信心会有所增强 ，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。“随着年底临近，市场的主旋律是美元将继续得到 支撑。” 美元指数 盘中触及11月14日来最高94.219，之后回落至94.138。美元在上周上升 超过1%，为10月底以来最大周度涨幅，但今年迄今下跌约9%。 投资者将关注美联储周三结束为期两天的会议后发表的政策声明，关注联储对通胀温和 的担忧。 美联储预计明年将升息三次，但债市预计明年仅升息两次。 “全球普遍存在的通缩风险正逐步消退，与年初相比，通缩威胁进一步减弱，”加拿大 丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne说，“从目前的情况看，全球主要央行对经济前景 更加乐观。” 数据显示，美国生产者物价通胀上升，提升了对物价压力可能从低位回升的希望。 劳工部称，11月最终需求生产者物价(PPI)环比增长0.4%，PPI同比急升3.1%，是2012年 1月以来的最大增幅，10月同比增幅为2.8%。经济学家原本预计上月PPI增长0.3%，同比增长 2.9%。 周三出炉的消费者物价(CPI)指数将是下一个反映物价压力迹象的关键数据。 新西兰元也创一个月高位，因新西兰政府任命奥尔(Adrian Orr)在3月出任下一届新西 兰央行总裁，投资者对此表示欢迎。 新西兰元兑美元 尾盘上升0.29%，报0.69美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1740 1.1768 -0.24 +11.67 1.0513 美元/日圆 113.53 113.55 -0.02 -2.86 116.87 欧元/日圆 133.32 133.63 -0.23 +8.27 123.14 美元/瑞郎 0.9915 0.9917 -0.02 -2.58 1.0178 英镑/美元 1.3315 1.3337 -0.16 +7.94 1.2336 美元/加元 1.2860 1.2854 +0.05 -4.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.6267 6.6205 +0.09 -4.96 6.9726 澳元/美元 0.7557 0.7524 +0.44 +4.74 0.7215 欧元/瑞郎 1.1641 1.1670 -0.25 +8.62 1.0717 欧元/英镑 0.8816 0.8824 -0.09 +3.50 0.8518 新西兰元/美元 0.6932 0.6910 +0.32 -0.13 0.6941 美元/挪威克朗 8.3442 8.3825 -0.46 -3.39 8.6370 欧元/挪威克朗 9.7992 9.8636 -0.65 +7.85 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4189 8.5033 -0.99 -7.56 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.8846 10.0053 -1.21 +3.18 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)