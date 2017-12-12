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更新版 1-《全球汇市》美元触及一个月高位，因预期美联储升息已成定局
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2017年12月12日 / 晚上10点23分 / 1 天前

更新版 1-《全球汇市》美元触及一个月高位，因预期美联储升息已成定局

3 分钟阅读

    * 市场预期美联储将在周三升息
    * 美国税改计划提振经济成长希望
    * 新西兰元兑美元触及一个月高位

 (新增文末表格)
    路透纽约12月12日 - 美元兑一篮子货币周二升至近一个月高位，美国联邦储备理事会(
美联储/FED)开始为期两天的政策会议，市场广泛预期联储在会议上将进行2015年以来的第
五次加息。
    
    从目前的情况看，美国国会接近通过大规模税改议案，投资者将关注美联储官员对经济
加快成长前景更加乐观的信号，寻找下一年升息次数的线索。

    “因税改立法势将在国会获得通过的事实，人们期待(美联储对经济的)信心会有所增强
，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。“随着年底临近，市场的主旋律是美元将继续得到
支撑。”
    
    美元指数      盘中触及11月14日来最高94.219，之后回落至94.138。美元在上周上升
超过1%，为10月底以来最大周度涨幅，但今年迄今下跌约9%。
    投资者将关注美联储周三结束为期两天的会议后发表的政策声明，关注联储对通胀温和
的担忧。
    
    美联储预计明年将升息三次，但债市预计明年仅升息两次。
        
    “全球普遍存在的通缩风险正逐步消退，与年初相比，通缩威胁进一步减弱，”加拿大
丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne说，“从目前的情况看，全球主要央行对经济前景
更加乐观。”
        
    数据显示，美国生产者物价通胀上升，提升了对物价压力可能从低位回升的希望。
    
    劳工部称，11月最终需求生产者物价(PPI)环比增长0.4%，PPI同比急升3.1%，是2012年
1月以来的最大增幅，10月同比增幅为2.8%。经济学家原本预计上月PPI增长0.3%，同比增长
2.9%。            
    
    周三出炉的消费者物价(CPI)指数将是下一个反映物价压力迹象的关键数据。
    
    新西兰元也创一个月高位，因新西兰政府任命奥尔(Adrian Orr)在3月出任下一届新西
兰央行总裁，投资者对此表示欢迎。
        
    新西兰元兑美元      尾盘上升0.29%，报0.69美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1740   1.1768   -0.24  +11.67   1.0513
    美元/日圆                   113.53   113.55   -0.02   -2.86   116.87
    欧元/日圆                   133.32   133.63   -0.23   +8.27   123.14
    美元/瑞郎                   0.9915   0.9917   -0.02   -2.58   1.0178
    英镑/美元                   1.3315   1.3337   -0.16   +7.94   1.2336
    美元/加元                   1.2860   1.2854   +0.05   -4.24   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6267   6.6205   +0.09   -4.96   6.9726
    澳元/美元                   0.7557   0.7524   +0.44   +4.74   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1641   1.1670   -0.25   +8.62   1.0717
    欧元/英镑                   0.8816   0.8824   -0.09   +3.50   0.8518
    新西兰元/美元               0.6932   0.6910   +0.32   -0.13   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3442   8.3825   -0.46   -3.39   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.7992   9.8636   -0.65   +7.85   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4189   8.5033   -0.99   -7.56   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.8846  10.0053   -1.21   +3.18   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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