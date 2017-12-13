更新版 1-中国汇市：人民币微收升，机构观望情绪浓等待美联储议息落地

* 人民币先抑后扬微收升 * 中间价跌至三周新低 * 市场结售汇相对均衡，对美指升势无感 * 人民币仍没有摆脱区间波动 * 且看美联储议息会议会否造成影响 (新增收盘和评论报价) 路透上海/北京12月13日 - 人民币兑美元即期周三早盘低开，午后转为收升，中间价则跌近90 点至三周新低。交易员指出，市场对美联储加息已经充分预期，需要关注的是对明年加息次数的暗示。隔夜美 元指数小幅反弹施压中间价，但汇价走势依旧平稳，波动空间不大。不过机构观望情绪浓，自营盘大都清空隔 夜头寸，等待美联储决议落地。 他们并指出，由于即期市场走势平衡，且无明显升贬值预期，掉期市场也逐渐恢复供求关系主导的走势， 长端买需相对较多推高了美元/人民币一年期掉期点至近四个月高点；由于撮合交易暂时未计入年度考核，加 上近期市场波动有限，部分机构仍有做量的需求。 “这次大概率加息，就看美联储讲话的态度，这会暗示明年加息的节奏。”一外资行交易员称，“最近税 改推进顺利，还有明年初基建的预期，现在到明年初美元都有反弹的动力。” 亦有中资行交易员表示，现在市场结售汇比较均衡，所以对美指变化反应并不明显，这和前两年还是有比 较大的区别。 全球汇市方面，美元为期两周的涨势在周三划上句点，此前民主党在极度保守的阿拉巴马州拿下参议员席 位，这给未来数月的美元前景增添新的不确定性。即便美联储周三决定进行年内第三次升息，交易商也不太相 信，美联储政策制定者暗示的明年升息次数会高于目前市场价格所反映的两次。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6203 6.6212 0.01% FXS> 中间价 6.6251 6.6162 -0.13% 成交额<CNYSPTVOL=C 225.75亿美元 264.46亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 131 日低6.6298 日高6.6167 今年以来升贬幅度 4.97% 2005年汇改以来升贬 25.02% 幅度 一年期美元/人民币 1101 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.624 6.6268 一年期NDF<CNY1YNDF 6.7805 6.7845 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6206元；人民币兑欧元EU RCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7725元、5.8365 元和8.8239元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)