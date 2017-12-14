FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
重温稿--台湾货币市场：整体资金平稳短率变化不大，买盘缩手短票利率微扬
频道
专题
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
深度分析
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
深度分析
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
深度分析
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 14, 2017 / 12:04 AM / 2 days ago

重温稿--台湾货币市场：整体资金平稳短率变化不大，买盘缩手短票利率微扬

3 分钟阅读

    * 整体资金大致平稳，拆款利率持稳
    * 短票利率微扬，因银行买盘续缩手
    * 投信续抽资金，票券商微升RP利率

     记者 罗两莎
    路透台北12月13日 - 台湾银行间短率周三持稳。资金调度人士说，今天市场资金状况
大致平稳，拆款到期大都续做，新增需求亦略增，利率则无大变化，大型银行对票券商一周
仍拆在0.38%。
    
    他们表示，今天两家大型银行都有提供资金供拆借，整体资金尚属充裕，但分配略显不
均；因距离年底年关仅剩13个交易日，各银行操作上多偏保守，近日排队等待央行回资金的
银行大幅减少。
    
    〞这两天排央行的银行变少了，跟平常比，少了一半以上。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称，上周的下半周起排队等央行收资金的银行渐减，迈入中旬
更是锐减，金额不到上周的一半，〞年关，大家都比较保守，先累在帐上，不敢轻举妄动。
〞 
    
    他们指出，因近来外资多偏汇出，以往在市场提供相对较低利的外商银行，近日资金供
给也变得比较不稳定，加上适逢年底资金需求高峰的大关卡，大家都不敢掉以轻心，操作多
偏保守，且紧盯外资动向。
    
    在票券商方面，他们表示，昨天虽有大型银行略拉升拆款利率1个基点，但其他银行今
天并未跟进调高利率，利率相当平稳。   
    
    台湾央行周三傍晚预告，周五(15日)将发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%原水准
。
    
 本地时间18:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.026                     30.018    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,470.70                  10,443.28    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.380%               0.179-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.370%               0.230-0.380%
    

     **短票买盘缩手利率微扬**
    
    短票方面，票券商交易员指出，因各银行操作偏保守，买盘持续缩手，今天到期未全数
续做，且资金缺口较上日稍微扩大，短票利率蠢蠢欲动，最高成交在0.41%。
    
    〞跨月比较明显，今天利率有上来一点。〞一大型票券商交易员说，〞因为买盘缩手，
利率也稍微反应一下。〞
     
    今日30天短票的成交利率在0.39-0.41%，上日为0.39-0.40%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.391%，区间在0.34-0.42%，
成交33.75亿台币；前日加权平均利率在0.388%，区间在0.38-0.40%，成交66.87亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,593亿台币定存单，较今日到期定存单金额3,593亿台币，发行余额
未增减。
       
    本周到期台湾央行定存单金额共1兆1,495.5亿台币，周四及周五到期金额各为2,879亿
和3,111.50亿。
    
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备320亿台币，累计超额准备2,789亿台币、
加计前期1%的超额准备4,739亿台币。    
    
            
    **部分票券商微升RP利率**

    债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，今天投信公司续于RP市场抽资金，部分
票券商同步拉高月内与跨月利率，以留住资金。
    
    但他们说，投信虽抽资金，银行端资金尚属充裕，资金调度上没有太大问题；利率则适
度反应资金状况，稍微调升。

    〞今天很惨啊，投信走钱，利率稍微上来，效果还不错。〞一大型票券商交易员说。
    
    证券商方面，交易员称，因今天到期央行定存单金额较大，市场资金虽然多缺不一，但
钱还不难找，利率大致上相当平稳。
    
    不过，他们也说，因投信大多偏保守，且随耶诞节长假进入倒数，外商银行将放长假，
资金多多少少会受到影响，部分券商因而适度调高利率，但利率仍落在大区间内。
    
    〞感觉今天有比较紧一点点，投信多缺不一，外商银行又只做到月中，银行资金开始变
紧了。〞一大型证券商交易说，〞今天我们的公债利率有稍微上来一点。〞
        
    12月底前交割的债券：15日台湾电力将发行147亿台币无担保公司债、18日央行估发行4
00亿台币两年期定存单、20日法国东方汇理银行将发行7.82亿人民币宝岛债，及27日中国输
出入银行发行34亿台币金融债。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持稳，10天期内公债RP利率主要在0.30
-0.31%；公司债RP利率在0.40-0.42%；跨年利率方面，公债RP利率主要在0.31-0.32%，公司
债在0.42-0.43%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率微升，极短天期利率仍在0.25-0.30%；公债RP月
内利率在0.29-30%，上日在0.28-0.30%，跨年利率区间与上日相同，在0.30-0.32%。公司债
方面，月内利率在0.32-0.33%，上日在0.28-0.33%；而跨年成交在0.32-0.35%，上日亦同。
(完) 

 (审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below