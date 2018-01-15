更新版 1-台湾货币市场：短率大致持稳，银行兑换新钞首日影响有限

* 银行与台银兑换新钞首日影响轻微 * 拆款以到期续做为主，利率大致持稳 * 农历年后短票利率买卖认知略有差距 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北1月15日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，今日是银行与台银兑换新钞首日 ，由于离农历春节仍有一个月，实质与心理影响均轻微。 他们称，今日票券商缺口普遍不大，且月内资金仍相当宽裕，多以到期续做为主。但也有小型银行有较高 的拆入需求，但并未带动拆款利率调整。 〞我们排在月底才换新钞，拆款蛮安静的，没什么需求。〞一位大型公股银行资调人员说。 另一银行资调人员认为，相较于去年农历春节前资金紧俏的状况，今年则相对宽松许多，纵然换新钞会影 响银行周转金的准备，但毕竟还有一个月才过年，因此近期还感受不出来兑换新钞的影响。 本地时间17:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.542 29.600 台湾加权股价指数<.TWII 10,956.31 10,883.96 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.290% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.179-0.370% 0.178-0.370% --两周拆款利率区间 0.200-0.310% 0.280-0.370% **短票利率不变** 短票方面，大型票券商交易员表示，银行向台银兑换新钞首日效应不明显，再加上周一资金缺口不大，短 票成交利率维持既有区间不变。 他们称，落点在农历年后的短票成交利率，会与银行提供的拆款利率相比，由于已有民营银行供应0.41% 的跨农历年拆款，因此买票利率若高于此一水准，则较不易成交。 〞(跨农历年短票)有人开0.42-0.43%，但我们卖0.39-0.41%。〞一大型票券商交易员说。 今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.38%，少数成交在0.40%；跨农历年短票则落在0.39-0.42% ，其中0.38%、0.43%是少数成交，皆大致同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%，区间在0.30-0.50%，成交164.52亿台币 ；前日加权平均利率在0.379%，区间在0.37-0.40%，成交72.7亿。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.371%，区间在0.30-0.42%，成交金额70.11亿台币；前日成 交加权平均利率在0.418%，区间在0.38-0.43%，成交金额50.57亿。 台湾央行周一发行1,745.5亿台币定存单，发行余额增90.5亿台币。 本周到期定存单金额共1兆3,179亿台币；余日分别为周二840.50亿、周三808亿、周四7,131.5亿及周五2, 744亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备463亿台币，累计超额准备1,721亿台币、加计前期1%的超额 准备3,181亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今日有公债还本付息822.125亿台币，市场资金普遍宽裕 ，RP利率稳于既有水准不变。 他们认为，银行端资金一向宽裕，近期寿险也偏多，预料在月底前，RP利率都难以变化。 〞最近寿险钱比较多，从去年底以来就这样。〞一大型证券商交易员说。 今日有央行发行两年期定存单400亿台币及冠德建设发行10亿台币有担保公司债。但有公债还本付息达822 .125亿台币。 本周主要债券交割因子尚有周四ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿美元债，周五则有Barclays Bank PLC发 行6.7亿美元债。 今日证券商与金融机构成交债券利率续稳于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0.31%，跨月则在0.31 -0.32%，至于跨农历年成交在0.32-0.33%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%，至 于跨农历年成交在0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债RP月内利率主要在0. 27-0.30%，跨月在0.29-0.30%；公司债月内利率主要在0.26-0.30%，跨月利率则在0.26-0.33%。(完) (审校 乔艳红)