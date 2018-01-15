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更新版 1-中国汇市：人民币收盘创25个月新高，美指弱势打开做多空间
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#亚洲
January 15, 2018 / 9:08 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币收盘创25个月新高，美指弱势打开做多空间

3 分钟阅读

    * 人民币收盘大涨263点，创逾25个月新高
    * 中间价暴涨358点，创2016年5月3日以来新高
    * 美指跌破前期低点，打开人民币做多空间
    * 监管容忍人民币波动，美指仍是主要影响因素

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京/上海1月15日 - 中国人民币兑美元即期周一收盘大涨263点至25个
月新高，中间价亦大涨358点创2016年5月3日以来高位。交易员称，隔夜美指大幅走弱，跌
破此前低点，为人民币做多打开空间，推动人民币一举升破去年9月高点，美指弱势料会继
续推升人民币走势。
    
    人民币兑美元今日最高触及6.4138元的25个月新高，随后在获利盘影响下回吐部分涨幅
；2018年新年以来人民币汇价涨势如虹，短短半个月时间最高涨幅一度超过1.2%，而2017年
全年人民币上涨幅度为6.72%。离岸人民币即期今日亦劲升盘中触及6.4155元，创2
015年11月25日以来新高。
    
    交易员并表示，市场升势较快结汇和购汇需求都受到抑制，观望气氛较浓，但汇价触及
6.41元附近时，此前结汇盘获利离场，另外部分购汇需求也顺势入场，人民币回吐部分涨幅
；他们都强调，这一轮人民币升值不是央行主导，而是美指疲弱所致，因此短期要关注央行
的态度。   
    
    “过山车啊，...比较合适的我是高位空，然后下面TP（止盈），反过来又做多美元/人
民币的是高人，”一外资行交易员称。
   
    一中资行交易员表示，隔夜美元跌得比较多，美指跌破前期低点，美元向下空间打开了
，美元卖压比较重，一中资行交易员称。对于企业而言，现在市场未来不好判断，只能有汇
就结，随需购汇，任何赌方向的操作都没有必要了。
    
    中国人民银行副行长殷勇表示，综合中国经济地位与人民币目前使用状况的差异，考虑
到市场对扩大人民币国际使用的巨大需求以及“一带一路”倡议为人民币国际化提供的重要
战略机遇，可以得出一个结论，即人民币的国际使用还有巨大的发展空间。

    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一在三年低点徘徊。欧元处于高位，因投资者憧憬
欧洲央行(ECB)决策者可能准备进一步缩减货币刺激举措。
 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                今日            上日           升贬
         即期成交价格               6.4417           6.468         0.41%
               中间价               6.4574          6.4932         0.55%
         成交额                  130.44亿美元    154.57亿美元         
             日内波动幅度(pips)       435         日低6.4573     日高6.4138
               今年以来升贬幅度                                       1.09%
         2005年汇改以来升贬幅度                                      28.48%
          一年期美元/人民币掉期            997                             
                                                                 
                                                                      
 离岸人民币市场                      今日            上日                  
               CNH即期              6.4373          6.4573                 
        一年期NDF                    6.568          6.5896                 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.4399
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8618元、5.8116元和8.8567元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 李文科/张金栋; 审校 乔艳红)

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