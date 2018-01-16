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January 16, 2018 / 2:39 AM / 2 days ago

更正-芝加哥期市：小麦略跌并盘旋在近一个月低点，受美国农业部预估打压

2 分钟阅读

 (更正：因英文原文有误，文末表格中的两日涨跌幅数据有误，兹附上更
正后的最新报价)
    路透悉尼1月16日 - 美国小麦期货周二略跌，延续先前的大幅跌势。
美国农业部预计冬小麦产量高于预期，之前打压小麦价格跌至近一个月低
点。
    
    0126GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货跌0.1%报每蒲式耳
4.20美元；周五收低2.9%，盘中触及每蒲式耳4.18-3/4美元的低点，后者
为2017年12月20日以来最低。美国市场周一因假期休市。
    
    美国农业部估计2018年冬小麦种植面积为3,260.8万英亩，为1909年
以来最少，但超过分析师预估的3,010-3,200万英亩。

    主力大豆期货上涨0.4%至每蒲式耳9.64-3/4美元，稍早触及9.6
7-3/4美元高点，为1月9日来最高水平。大豆周五劲升1.1%。
    
    主力玉米期货涨0.6%至每蒲式耳3.48-1/4美元，上日收跌0.7%
。
    
    美国农业部调高美国玉米产量预估，因为单产创纪录，同时调降美国
大豆收成预估，不过其产量预估仍为历来最高。
 以下爲0347 GMT报价：
 合约       价格    变动    涨跌%   两日涨  30日移   RSI
                                    跌%     动均值   
 CBOT小麦   417.75   -2.75  -0.65%  -3.58%   425.67   34
 CBOT玉米   347.75    1.50  +0.43%  -0.29%   350.58   40
 CBOT大豆   964.50    4.00  +0.42%  +1.53%   976.99   59
 WTI原油     64.52   $0.22  +0.34%  +1.13%   $59.51   86
 汇率                                                   
 欧元/美元  $1.226  $0.000  -0.03%  +0.59%              
 美元/澳元  0.7964   0.000  +0.01%  +0.66%              
   
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为
美元/英担。(完)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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