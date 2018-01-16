更正-芝加哥期市：小麦略跌并盘旋在近一个月低点，受美国农业部预估打压

(更正：因英文原文有误，文末表格中的两日涨跌幅数据有误，兹附上更 正后的最新报价) 路透悉尼1月16日 - 美国小麦期货周二略跌，延续先前的大幅跌势。 美国农业部预计冬小麦产量高于预期，之前打压小麦价格跌至近一个月低 点。 0126GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货跌0.1%报每蒲式耳 4.20美元；周五收低2.9%，盘中触及每蒲式耳4.18-3/4美元的低点，后者 为2017年12月20日以来最低。美国市场周一因假期休市。 美国农业部估计2018年冬小麦种植面积为3,260.8万英亩，为1909年 以来最少，但超过分析师预估的3,010-3,200万英亩。 主力大豆期货上涨0.4%至每蒲式耳9.64-3/4美元，稍早触及9.6 7-3/4美元高点，为1月9日来最高水平。大豆周五劲升1.1%。 主力玉米期货涨0.6%至每蒲式耳3.48-1/4美元，上日收跌0.7% 。 美国农业部调高美国玉米产量预估，因为单产创纪录，同时调降美国 大豆收成预估，不过其产量预估仍为历来最高。 以下爲0347 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移 RSI 跌% 动均值 CBOT小麦 417.75 -2.75 -0.65% -3.58% 425.67 34 CBOT玉米 347.75 1.50 +0.43% -0.29% 350.58 40 CBOT大豆 964.50 4.00 +0.42% +1.53% 976.99 59 WTI原油 64.52 $0.22 +0.34% +1.13% $59.51 86 汇率 欧元/美元 $1.226 $0.000 -0.03% +0.59% 美元/澳元 0.7964 0.000 +0.01% +0.66% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为 美元/英担。(完)