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January 17, 2018 / 11:32 PM / 更新于 20 hours ago

重温稿-《中国数据观测》去年四季度GDP增速料小幅降至6.7%，12月工业和投资略放缓

3 分钟阅读

    * 公布内容：中国2017年四季度和全年GDP，12月工业增加值、投资和消费
    * 公布时间：1月18日本地时间15:00
    * 调查APP：工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI
 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI
 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNRSL%3DECI

    
 调查结果        : (同比,%)                                          
                                预估中    前值   预估区间   上年同   预测
                                  值                          期      数
 四季度GDP                        6.7     6.8     6.5~7.0     6.8      61
 工业增加值                       6.0     6.1     5.9~6.8     6.0     34
 固定资产投资(不含农户)(1-12月    7.1     7.2     7.0~7.3     8.1     31
 )                                                                   
 社会消费品零售总额              10.1     10.2   9.3~11.0    10.9     33
 注：GDP前值为三季度同比数据，                                         
 固定资产投资前值为1-11月数据                                        
 。                                                                  
    
    路透综合61家机构预测中值结果显示，中国四季度经济增速较前季略有放缓，但全年增
速仍远超年初制定的增长6.5%左右的目标；具体到12月，经济增长动力有所减弱，工业、投
资和消费增速均小幅放慢。    
    
    交通银行金融研究中心表示，四季度房地产开发投资走弱，制造业和基建投资基本平稳
，整体投资增速下降；消费增长基本保持平稳，是经济增长最大动能，对经济增长贡献率超
过60%；当前贸易形势较好，对经济增长的拉动作用增强。
    
    他们预计四季度经济增长6.7%，全年经济增长6.8%，高于年初制定的目标。
    
    据路透调查中值，去年四季度GDP同比增速预计在6.7%，环比增速则从上季度的1.7%降
至1.6%。
    
    中国国务院总理李克强稍早称，2017年国内经济延续稳中向好的发展态势，整体形势好
于预期，全年国内生产总值（GDP）预计增长6.9%左右，大城市城镇调查失业率创多年来的
最低，进出口扭转了连续两年下降的局面，财政收入、居民收入和企业效益明显好转。
    
    对于12月的经济运行表现，中金报告称，12月工作日同比少两天可能拖累经济活动增速
。随着天气渐寒，电厂耗煤量季节性增加且高于去年同期。但环保限产政策继续压制工业品
生产，高炉开工率维持低位，预计12月工业增加值同比增速放缓至6.0%。
    
    招商证券则指出，临近年末，实体经济活动进入淡季，工业、投资等指数增速放缓是正
常现象。12月制造业PMI数据显示本月出口继续向好，这有助于工业增加值同比保持相对平
稳。在服务消费的拉动下，消费需求继续向好，但由于社销统计口径的因素，这一变化难以
反映在其同比增速上。北方户外项目施工因环保和气候原因趋于停止，预计12月投资增速将
继续回落。
    
    他们对工业、投资和消费的预测分别为6.1%、7.0%和10.3%。

    不过交银对工业增加值表现更为乐观，他们指出，由于今年前三季度工业增加值都出现
季末上翘特点，预计12月工业增加值增长可能加快至6.6%。

    中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布了12月官方制造业和非制造业
PMI指数，其中制造业PMI略有回落，但该指数自去年10月份以来连续15个月保持在51以上较
高水平，显示中国经济运行平稳的特征明显，2017年全年GDP料增长6.9%左右。
    
    中国去年12月进口同比增速大幅回落，但全年仍实现15.9%的增长，出口增速亦接近8%
，全年外贸实现两位数恢复性增长，扭转此前连续两年的下降局面，对经济的正贡献明显。
分析人士预计今年外贸将延续向好之势，但因国际经贸领域不确定性和高基数因素等，增速
将明显放缓。（完）
        
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 (发稿 宿泱韫；审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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